Pestovatelia rezaných kvetov sa obávajú zdržania zásielok po brexite

Holbeach 2. marca (TASR) - Sam Taylor, riaditeľ rodinnej firmy zameranej na pestovanie a dodávky rezaných kvetov z východného Anglicka, je ďalším z radu podnikateľov, ktorí majú strach z brexitu. A najmä z prekážok na hraniciach po vystúpení Británie z Európskej únie (EÚ) v marci. Zdržanie zásielok čerstvých narcisov na hraniciach ich môže totiž úplne zničiť.



"Je to rovnaké ako v iných firmách. Všetci sme znepokojení, radi by sme mali jasno," uviedol 41-ročný Taylor v súvislosti s neistotou, keďže britský parlament stále nerozhodol o dohode o brexite.



Taylor patrí do štvrtej generácie rodinnej firmy, ktorá bola založená v roku 1919 v Holbeach, v grófstve Lincolnshire. Cibuľky narcisov nakupuje v Holandsku a opačným smerom posiela kytice čerstvých kvetov.



Kvety, ktoré vyrástli na farme rodinnej firmy, v súčasnosti odchádzajú večer z Británie a na druhý deň ráno sa predávajú na dražbe v Holandsku. Je preto pochopiteľné, že Taylora znepokojuje predstava, že zásielky jeho kvetov by mohli uviaznuť na niekoľko dní v britských a európskych prístavoch, ak Británia opustí EÚ 29. marca bez dohody.



Aj keď jeho hlavným trhom je domáci, čiže britský, export predstavuje solídny zdroj príjmov. Meškanie dodávok by ho mohlo kytice zničiť a jeho rodinná firma by stratu trhu v Európe pocítila.



Taylor v referende v roku 2016 hlasoval za zotrvanie Británie v EÚ a obáva sa, že zákazníci, ktorí sa doteraz mohli spoľahnúť na rýchle vybavenie objednávok, budú musieť byť trpezlivejší.