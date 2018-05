Spoločnosť so sídlom v New Yorku zaznamenala v prvých troch mesiacoch 2018 čistý zisk 3,56 miliardy USD.

New York 1. mája (TASR) - Americký výrobca liekov Pfizer dosiahol v 1. štvrťroku vysoký zisk, ale jeho tržby sklamali analytikov.



Spoločnosť so sídlom v New Yorku zaznamenala v prvých troch mesiacoch 2018 čistý zisk 3,56 miliardy USD (2,95 miliardy eur), čo predstavuje 59 centov na akciu. To je oveľa lepší výsledok ako vlani v rovnakom období, keď vykázala zisk 3,12 miliardy USD alebo 51 centov/akcia.



Zisk po úprave o jednorazové položky dosiahol 77 centov za akciu, čo je o 3 centy viac, ako očakávali analytici, ktorých oslovila spoločnosť Zacks Investment Research.



Tržby Pfizeru v 1. štvrťroku vzrástli o 1 % na 12,91 miliardy USD z 12,73 miliardy USD vlani, zatiaľ čo analytici počítali s ich zvýšením na 13,09 miliardy USD.



Pfizer predpovedá, že jeho zisk za celý rok sa bude pohybovať v pásme 2,90 - 3 USD na akciu a tržby v rozpätí 53,5 miliardy - 55,5 miliardy USD.