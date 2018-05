Pfundtner: Zavedenie 8-% dane z poistenia nie je dobrý návrh

Zavedenie dane má podľa predbežných analýz priniesť do štátnej pokladnice približne 36 miliónov eur ročne.

Bratislava 15. mája (TASR) - Zavedenie novej 8-% dane z neživotného poistenia sa dotkne všetkých zodpovedných ľudí, ktorí si poistením chránia svoj majetok. Koaličná poslankyňa Edita Pfundtner (Most-Híd) preto nepovažuje návrh z dielne Ministerstva financií (MF) SR za dobrý.



Návrhom zákona sa budú zaoberať poslanci na aktuálnej schôdzi. "Nebuďme naivní, že túto daň zaplatia poisťovne na úkor svojich ziskov. Obávam sa, že v dôsledku tejto zmeny narastie cena poistiek nielen o výšku dane, ale v konečnom dôsledku možno aj o 10 až 12 %. Preto tento návrh nepovažujem za dobrý," uviedla v stanovisku pre médiá Pfundtner.



Zavádzanie nových daní je podľa nej vždy citlivou témou. "Ľudia sa oprávnene pýtajú, keď budú prispievať viac do štátneho rozpočtu, čo im za to štát ponúkne. Na jednej strane vláda ohlasuje štedré sociálne balíčky, na druhej strane chce vyberať novú daň," podotkla Pfundtner.



Zavedenie dane má podľa predbežných analýz priniesť do štátnej pokladnice približne 36 miliónov eur ročne. "Cenou za tento príjem však má byť neprimerané finančné zaťaženie novou daňou práve ľudí, ktorí sa správajú zodpovedne a v prípade škodovej udalosti nie sú odkázaní na pomoc štátu," dodala poslankyňa.