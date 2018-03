Philip Morris Slovakia má nového generálneho riaditeľa

Naposledy riadil transformačné projekty v centrále spoločnosti vo švajčiarskom Lausanne.

Bratislava 14. marca (TASR) - Xavier Ducarroz sa stal novým generálnym riaditeľom spoločnosti Philip Morris Slovakia. V rámci svojho takmer 20-ročného pôsobenia v materskej spoločnosti Philip Morris International vykonával viaceré riadiace pozície. Naposledy riadil transformačné projekty v centrále spoločnosti vo švajčiarskom Lausanne.



"Veľmi sa teším na nové výzvy, ktoré ma na Slovensku čakajú. Slovensko má v rámci spoločnosti Philip Morris významné postavenie. Mojou ambíciou a snahou bude ešte vylepšiť už aj tak silné výsledky a spraviť zo Slovenska prvú krajinu bez dymu v Európe," povedal Ducarroz v stredu v Bratislave pred novinármi.



Philip Morris International Inc. je medzinárodná tabaková spoločnosť. Okrem výroby klasických tabakových výrobkov sa zaoberá vývojom a komercionalizáciou výrobkov so zníženým rizikom (ďalej len RRP). RRP je termín, ktorý PMI používa na identifikáciu výrobkov, ktoré predstavujú, mohli by predstavovať, alebo majú potenciál predstavovať znížené riziko pre fajčiarov, ktorí prejdú na tieto výrobky, v porovnaní ak by naďalej fajčili.