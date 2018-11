Heineken sa pripravuje na brexit, v Británii zvyšuje zásoby

Spoločnosť zvyšuje zásoby surovín, ktoré do Británie dováža pre miestnu produkciu, ako aj zásoby dovážaných nápojov.

Londýn/Amsterdam 8. novembra (TASR) - Necelých päť mesiacov pred odchodom Británie z Európskej únie začala holandská pivovarnícka spoločnosť Heineken zvyšovať v ostrovnej krajine zásoby piva. Uviedla to britská logistická spoločnosť Wincanton, s ktorou Heineken spolupracuje s cieľom nájsť ďalšie skladové priestory.



Ako uviedol šéf britskej firmy Adrian Colman, Heineken už začal so zvyšovaním zásob a v tomto procese bude pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Dodal, že spoločnosť zvyšuje zásoby surovín, ktoré do Británie dováža pre miestnu produkciu, ako aj zásoby dovážaných nápojov.



Británia plánuje opustiť Európsku úniu 29. marca budúceho roka a doteraz sa s EÚ nedohodla na podmienkach svojho odchodu. Firmy znepokojuje najmä skutočnosť, že stále nie sú dokončené podmienky v oblasti cezhraničného obchodu s tovarom a so službami. Mnohé spoločnosti sa teraz obávajú, že ich dodávateľský reťazec narušia nové prekážky.



Okrem Heinekenu zvyšujú zásoby v Británii v rámci príprav na brexit aj ďalší výrobcovia alkoholických nápojov, uviedol Colman, firmy však nemenoval. "Nové systémy a procesy sa nedajú upraviť za jednu noc, aj keby zmeny boli iba minimálne," dodal.