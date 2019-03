Obchodné spory zvyšujú aj ceny piva v Číne

Import jačmeňa do Číny klesol v novembri 2018 na najnižšiu úroveň za takmer päť rokov, keď ázijská krajina začala podrobne skúmať dodávky z Austrálie.

Singapur 2. marca (TASR) - Milovníkom piva v Číne a v čínskych reštauráciách po celom svete, ktoré predávajú značky ako Tsingtao, hrozí, že za obľúbený nápoj zaplatia viac. Dôvodom sú vyššie ceny sladového jačmeňa v Číne v dôsledku jej obchodných sporov.



Ceny vysoko kvalitného sladového jačmeňa, ktorý sa používa na výrobu piva, sa v Číne pravdepodobne zvýšia o 20 % v tomto roku, predpovedá Allen Cheng, analytik spoločnosti Morningstar. Opiera sa pritom o rozhovory s manažérmi hlavných pivovarov v krajine.



"Ceny jačmeňa začali stúpať vo 4. štvrťroku minulého roka a v nasledujúcich štvrťrokoch sa predpokladá ich ďalšie zvýšenie o minimálne dvojciferné číslo," povedal Cheng. Dôvodom je podľa neho napätie v globálnom obchode a menšie dodávky jačmeňa do Číny v dôsledku vyšetrovania dovozu tejto komodity z Austrálie.



Jačmeň je tak po sóji a kukurici ďalším príkladom toho, ako môžu obchodné spory zasiahnuť dodávky jednotlivých komodít.



Import jačmeňa do Číny klesol v novembri 2018 na najnižšiu úroveň za takmer päť rokov, keď ázijská krajina začala podrobne skúmať dodávky z Austrálie.



Pestovateľov v Kanade, ktorí by za normálnych okolností profitovali z vyšetrovania svojho najväčšieho rivala, však zasiahol spor ich vlastnej krajiny s Pekingom po zatknutí finančnej riaditeľky spoločnosti Huawei Technologies.



Čína je pritom závislá od dovozu jačmeňa na uspokojenie domáceho dopytu. Ázijská krajina plánuje kúpiť v zámorí viac ako 80 % z odhadovanej spotreby 9,8 milióna ton jačmeňa v rokoch 2018-19, podľa údajov ministerstva poľnohospodárstva.



Ekonomické tlaky spôsobené vyššími cenami jačmeňa môžu mať v prvom polroku len pomerne obmedzený vplyv na výrobu a predaj čínskeho piva. Nákup jačmeňa totiž predstavuje len približne 15 % celkových nákladov a pivovary majú dostatok zásob na ďalšie tri až šesť mesiacov.



Ak sa ale potom situácia nezlepší, ceny piva môžu začať výrazne rásť. Pivovar Tsingtao a Yanjing zvýšili ceny už v minulom roku kvôli drahším surovinám a vyšším mzdovým nákladom. A sú presvedčené, že môžu ďalej pokračovať v prenose rastúcich nákladov na konzumentov, pretože ceny piva v krajine sú stále pomerne nízke, dodal Cheng.