P. Kažimír: Euroskupina nerokuje o návrhu Ríma na vyšší deficit

Brusel/Luxemburg 1. októbra (TASR) - Návrh talianskej vlády zvýšiť deficit verejného rozpočtu v roku 2019 nie je súčasťou pondelkových rokovaní ministrov financií eurozóny (Euroskupina) v Luxemburgu. Uviedol to minister financií SR Peter Kažimír po príchode na rokovanie.



Kažimír zopakoval slová šéfa Euroskupiny Mária Centena, že rozhodnutie talianskej vlády stanoviť deficit vo výške 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2019, nie je súčasťou dohodnutej rokovacej agendy. Zároveň však priznal, že eurozóna už niekoľko týždňov pozorne sleduje dianie v Ríme. Najnovší návrh talianskej vládnej koalície je totiž trojnásobok cieľa predchádzajúcej administratívy (0,8 %), čo si v Bruseli dobre uvedomujú.



Šéf slovenského rezortu financií v tejto súvislosti pripomenul, že Taliansko nechce prekročiť hranicu troch percent HDP. "Zo slovenského pohľadu sa ten návrh nemusí zdať ako traumatický, ale treba si uvedomiť, aký to bude mať vplyv na výšku dlhu v Taliansku. To patrí medzi krajiny, ktoré majú veľmi vysoký dlh, aj keď sa im ho dlhé roky darilo držať na istej úrovni," uviedol Kažimír.



Taliansko má najväčší dlh medzi najvýznamnejšími ekonomikami EÚ - takmer 131 % HDP. Vláda v Ríme je pod tlakom EÚ udržať verejné výdavky pre obavy, že by určitá nedisciplinovanosť mohla zasiať semená novej dlhovej krízy v eurozóne.



Taliansky minister financií Giovanni Tria, ktorý nie je členom ani jednej z koaličných strán, navrhoval budúcoročný deficit na úrovni 1,6 % HDP, populistické Hnutie 5 hviezd (M5S) si však presadilo navýšenie deficitu. Líder M5S Luigi Di Maio v tejto súvislosti vyhlásil, že dodatočných 33 miliárd eur pomôže "odstrániť chudobu v krajine". Cieľom vyšších výdavkov populistickej vlády je financovať predvolebné sľuby - znížiť vek odchodu do dôchodku, znížiť dane, investovať do infraštruktúry a podporiť sociálne istoty.



Aj Kažimír v tejto súvislosti pripomenul, že Taliansko má suverénnu a populárnu vládu, ktorá chce plniť svoje predvolebné sľuby. Zároveň však dodal, že na druhej strane je Taliansko súčasťou klubu eurozóny a z tohto pohľadu by mala byť namieste aj potreba prispôsobiť sa.



"Avizované kroky vlády vedú k obavám, pretože idú proti pravidlám. My si myslíme, že podobne ako pri Grécku a pri ďalších krajinách, pravidlá sú pre všetkých, pre malých aj pre veľkých," opísal situáciu Kažimír. Odmietol špekulácie o kríze a vyjadril nádej, že eurozóna bude schopná uvedené pravidlá vymáhať. Zároveň upozornil na skutočnosť, že "starým a spoľahlivým" spojencom fiškálnej disciplíny sú trhy. A to by malo platiť aj v prípade Talianska.



Podľa tlačovej agentúry Reuters spor medzi Rímom a Bruselom sa môže vyhrotiť aj preto, že talianska vláda plánuje udržať deficit na úrovni 2,4 % počas obdobia troch rokov, kým Európska komisia v zmysle udržateľnosti stavu verejných financií predvída jeho postupné klesanie až na nulu.



