Plán na emisiu mini pokladničných poukážok vyvolal spory v Lige Severu

Miláno 24. júna (TASR) - Kontroverzný plán Talianska na emisiu tzv. mini pokladničných poukážok na uhradenie meškajúcich platieb štátu spôsobil ďalšie trhliny vo vládnej strane Liga Severu. Jeden z vysokopostavených členov strany totiž v nedeľu (23. 6.) označil tento plán za "nereálny".



Minipoukážky majú byť "malou" verziou talianskych pokladničných poukážok Buoni Ordinari del Tesoro (BOT). Vymyslel ich Claudio Borghi, euroskeptický ekonóm, ktorý predsedá talianskemu rozpočtovému výboru. Výnos z nich by sa použil na vyrovnanie záväzkov štátu.



Liga Severu minulý rok zahrnula plán na vydanie mini-BOT do koaličnej zmluvy s Hnutím piatich hviezd, s ktorým pred rokom vytvorila vládu. V uplynulých týždňoch sa začalo hovoriť o ich použití, čo vyvolalo búrlivú odozvu. Tento plán znepokojil investorov, podľa ktorých by boli malé pokladničné poukážky v podstate akosi menou, čo by znamenalo prvý krok k spochybneniu eura.



Prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi a taliansky minister hospodárstva Giovanni Tria poukážky odmietli. Upozornili, že ich použitie na uhradenie platieb štátu bude jednak nezákonné, pretože by tvorili paralelnú menu, a tiež zvýši už aj tak vysoký dlh Talianska.



Liga Severu doposiaľ podporovala túto myšlienku. Jej líder Matteo Salvini v tejto súvislosti povedal, že ak niekto príde s lepším nápadom, je otvorený zvážiť alternatívne nástroje. Ale člen kabinetu Giancarlo Giorgetti, ktorý je blízky spolupracovník Salviniho, v nedeľu označil emisiu mini-BOT len za „možnosť“, čo je zmena oproti predchádzajúcej podpore tohto nástroja.



„Je tu ešte niekto, kto verí tomu, čo hovorí Borghi? Myslíte si, že minipoukážky sú realistické? Ak by boli realizovateľné, potom by ich každý používal,“ povedal Giorgetti talianskym médiám.



Talianska tlač špekuluje, že Giorgettiho zmena postoja k mini-BOT by mohla súvisieť s jeho ambíciami stať sa európskym komisárom. Borghi na to reagoval slovami, že Giorgetti žartoval a jeho slová boli nesprávne interpretované. Pre noviny Corriere della Sera v pondelok uviedol, že často diskutoval so Salvinim, ktorý mu nepovedal, že má nejaké pochybnosti alebo chce hodiť cez palubu tento projekt.