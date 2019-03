Plán transformácie hornej Nitry by mala vláda schvaľovať v tomto roku

Vybrané projekty v rámci plánu sa budú opierať i o možnosti financovania z tohto alebo budúceho programového obdobia.

Trenčín 14. marca (TASR) - Pracovná verzia Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra bude hotová do konca tohto mesiaca. Vláda by sa ním mala zaoberať ešte v nasledujúcich mesiacoch. Okrem priorít a projektov rieši i úpravu legislatívy. Informoval o tom vo štvrtok na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Ladislav Šimko z Úradu podpredsedu vlády pre SR investície a informatizáciu po pracovnom stretnutí k akčnému plánu.



"Už naše pôvodné predstavy alebo zámery, čo treba na hornej Nitre vyriešiť, potvrdila aj analýza spracovateľa. Samozrejme, zostávajú v platnosti všetky priority, o ktorých sme hovorili - energetika, zamestnanosť, životné prostredie, vzdelanie, kvalita života a, samozrejme, infraštruktúra," uviedla vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.



"Súčasťou akčného plánu okrem definovania priorít, na ktoré sa bude potrebné zamerať v budúcom období a sú nevyhnutné na úspešnú transformáciu hornej Nitry, ako i indikatívneho zoznamu projektov a modelov financovania, bude i takzvané legislatívne a systémové opatrenie. To bude v priebehu toho, ako sa transformácia začne, na to, aby sa zlepšilo plánovanie v regióne," ozrejmil ďalej Šimko. Znamená to podľa neho úpravu niektorých zákonov, čo sa týka ochrany priestoru, banského zákona či ďalších. "Už v decembri minulého roka sme sa zaviazali riešiť aj sociálne aspekty," doplnil.



Vybrané projekty v rámci plánu sa budú opierať i o možnosti financovania z tohto alebo budúceho programového obdobia. Verejné prerokovanie akčného plánu bude v apríli, pričom sa bude konať priamo na hornej Nitre. Po zapracovaní pripomienok verejnosti pôjde do medzirezortného pripomienkového konania asi v máji. Následne by sa dokumentom mala zaoberať vláda SR, ktorá ho bude schvaľovať. V prvej etape by sa akčný plán mal prejaviť v posilnení ľudských zdrojov, aby bolo projekty možné realizovať. Opatrenia sa budú dotýkať aj tepelnej energetiky.



Podpora výroby elektriny z domáceho uhlia v zmysle všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) platí po novom do roku 2023. Vlani v decembri to schválila vláda SR. Odberatelia elektriny v súčasnosti prispievajú v rámci VHZ viac ako 100 miliónmi eur ročne.



Predstavitelia Hornonitrianskych baní Prievidza deklarovali, že ťažba uhlia nie je priamo naviazaná na VHZ a sú pripravení prispôsobiť ťažbu novým podmienkam. Najväčší zamestnávateľ na hornej Nitre však v uplynulom období začal s procesom racionalizácie stavu svojich zamestnancov, pričom to odôvodnil práve skrátením VHZ.