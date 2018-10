Plánovanú ťažbu bentonitu v Hliníku nad Hronom odmietajú

K zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), podala obec podľa jej starostu Vladimíra Mikuláša nesúhlasné stanovisko.

Hliník nad Hronom 20. októbra (TASR) - Plánovanú ťažbu bentonitu v Hliníku nad Hronom domáci odmietajú. K zámeru spoločnosti Regos, ktorá chce v dobývacom priestore Hliník nad Hronom (DP HNH) II ročne získať 20.000 - 60.000 ton nerastnej suroviny, sa odmietavo stavia obec aj občianske združenie Hereditas HH.



K zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), podala obec podľa jej starostu Vladimíra Mikuláša nesúhlasné stanovisko. "Ťažbu bentonitu nechceme. Obec z toho nemá nič, tak prečo by sme mali súhlasiť s tým, že zdevastujú celé územie kvôli niekoho obohacovaniu," skonštatoval. Zároveň si myslí, že by plánovaná ťažba kvôli hlučnosti a prašnosti mohla ohroziť rozvíjajúcu sa bytovú výstavbu v obci.



Pripomenul, že v obci už jedna spoločnosť bentonit ťaží, ale v malom množstve. Aj v tomto prípade dávala obec pri jej žiadosti o predĺženie povolenia nesúhlasné stanovisko. "Aj napriek tomu však dostali povolenie ťažiť do roku 2036," dodal Mikuláš.



Odporcovia ťažby zorganizovali v obci tento týždeň aj verejné stretnutie. "Na naše prekvapenie bola plná sála. Boli tam ľudia z Hliníka nad Hronom aj zo susednej obce Lehôtka pod Brehmi," priblížil jeden zo zakladajúcich členov združenia Hereditas HH Miloš Machálik. Zámer chcú aktuálne pripomienkovať, podľa jeho slov podniknú aj ďalšie kroky, aby ťažbe zabránili. Jedným z argumentov, ktorými odmietnutie ťažby obhajujú, je aj výskyt rastliny valdštajnky trojlistej na neďalekom území či výskyt salamandry škvrnitej.



Ložisko, z ktorého plánuje spoločnosť ťažiť, doteraz nebolo dobývané, ťažbu prvej etapy plánujú na roky 2018 - 2027. Územie plánovaného dobývania ložiska je situované juhovýchodne od východného okraja obce Hliník nad Hronom a juhovýchodne od záhradkárskej osady, v blízkosti priestoru označovaného ako Starý Bán - Janova lúka. Dobývací priestor susedí s dobývacím priestorom Hliník nad Hronom I, kde už ťažba prebieha. Na východ od územia s navrhovanou banskou činnosťou sa nachádza územie európskeho významu SKUEV0265 Suť.