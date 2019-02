Platby kryptomenami už nie sú záležitosťou technologických nadšencov

Podľa štúdie spoločnosti Kaspersky Lab jeden z desiatich ľudí (13 %) už použil kryptomenu na platbu za nákup.

Bratislava 17. februára (TASR) - Z kryptomien, ktoré boli spájané najmä s počítačovými nadšencami alebo špekulantmi, ktorí chceli rýchlo zarobiť, sa postupne stal obľúbený spôsob platby. Podľa štúdie spoločnosti Kaspersky Lab jeden z desiatich ľudí (13 %) už použil kryptomenu na platbu za nákup.



Tento trend si všimli aj kyberkriminálnici, ktorí sa zameriavajú na burzy kryptomien a prispôsobujú staré hrozby na útoky na investorov. Keďže hekeri neustále vyvíjajú sofistikované techniky prístupu k finančným prostriedkom, hrozba sa týka ľudí, ktorí uchovávajú svoje úspory v tejto nechránenej technológii.



Počet podnikov, ktoré ponúkajú platbu kryptomenou ako platobnú metódu, neustále rastie, pričom maloobchodníci a predajcovia potravín ju čoraz viac akceptujú. Ceny klesajú a s kryptoburzami spolupracujú dokonca už aj veľké športové tímy. Napriek tomu, že ľudia prejavujú záujem investovať do kryptomien svoje peniaze, ich finančné prostriedky sú zraniteľné voči krádežiam z kryptopeňaženiek, na nezabezpečených burzách či v tzv. Initial Coin Offering, čo v preklade znamená prvotné uvedenie digitálnej meny na trh (známe ako ICO). V niektorých prípadoch došlo k odcudzeniu tokenov v hodnote až do 530 miliónov dolárov (444 miliónov eur).



Útočníci využívajú širokú škálu postupov na krádež finančných prostriedkov z kryptopeňaženiek, kryptobúrz či ICO. Najvážnejšie prípady, medzi ktoré patrí v roku 2018 "hacknutý" Coincheck za 530 miliónov dolárov, sú dôkazom nekvalitného zabezpečenia týchto búrz a ľahkej dostupnosti siete kyberkriminálnikom, ktorí dokážu spôsobiť rozsiahle a nenapraviteľné škody. Ak by boli všetky peniaze z kryptoburzy ukradnuté, jednoducho sa uzavrie a investorom sa nič nevráti.



ICO sú mimoriadne ohrozené, pretože osoby, ktoré ich zriaďujú, často nemajú žiadne znalosti alebo skúsenosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, v dôsledku čoho nevedia ochrániť finančné prostriedky a efektívne reagovať v prípade, ak dôjde k incidentu. Trh s kryptomenami stále nie je regulovaný a neexistujú žiadne mechanizmy hodnotenia rizika.



(1 euro=1,126 USD)