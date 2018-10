Platenie miestnych daní bude naďalej naviazané na trvalý pobyt

Cieľom návrhu zákona bolo umožniť spravodlivejšie financovanie územných samospráv vo vzťahu k rozpočtovému určeniu výnosu dane z príjmov.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Platenie miestnych daní naďalej ostane naviazané na trvalý pobyt občana. Parlament odmietol návrh zákona o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov, ktorý do parlamentu predložila dvojica nezaradených poslancov Jozef Mihál a Miroslav Beblavý.



Cieľom návrhu zákona bolo umožniť spravodlivejšie financovanie územných samospráv vo vzťahu k rozpočtovému určeniu výnosu dane z príjmov. Nástrojom pre dosiahnutie tohto cieľa malo byť zavedenie inštitútu daňovej rezidencie občanov podľa toho, ktoré miesto považujú oni sami za stredisko svojich životných záujmov. "Súčasný systém viazaný predovšetkým na trvalý pobyt je zo všeobecne známych dôvodov statický a reálne neodzrkadľuje každodennú prítomnosť obyvateľov v danej samospráve," myslia si poslanci.



Navrhovanou možnosťou ohlásenia daňovej rezidencie bez nutnosti formálnej zmeny trvalého pobytu by sa dal občanom do rúk nástroj na to, aby rozhodli, ktorá samospráva by z ich stálej prítomnosti mala mať prospech. Občan ale bude musieť preukázať, že daná samospráva môže byť za jeho daňovú rezidenciu považovaná, a to z dôvodu reálnej väzby k nej.



Parlament odmietol aj druhý návrh zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti z dielne Beblavého a jeho kolegyne Simony Petrík. Rodičom chceli dať zákonnú istotu, že obec zabezpečí pre ich deti miesto v materskej škole alebo detskej skupine. Ak nie, bola by im ako náhrada poskytnutá finančná pomoc vo výške rodičovského príspevku. Aj tento návrh však parlament do druhého čítania neposunul.