Bratislava 14. júna (OTS) - Spoločnosť Visa Inc. (NYSE:V) spustila komerčnú prevádzku platformy Visa B2B Connect, ktorá umožní finančným inštitúciám uskutočniť celosvetovo rýchle a bezpečné spracovanie firemných cezhraničných platieb vysokej hodnoty. Visa B2B Connect bude spustená na 30 rôznych obchodných trhoch, pričom do konca roka 2019 by sa mala rozšíriť na viac ako 90 trhov.," povedal, senior viceprezident a šéf Visa Business Solutions. „Visa B2B Connect umožňuje priame transakcie medzi pôvodnou bankou a bankou príjemcu, a tak firmám šetrí čas a nepríjemnosti spojené s cezhraničnými transakciami. Jedinečná digitálna identita siete prevádza citlivé firemné informácie, ako sú bankové detaily a čísla účtov, na tokeny. Informácie sú tak nahradené špeciálnym identifikátorom, prostredníctvom ktorého je možné zrealizovať transakciu v rámci siete. Digitálna identita platformy Visa B2B Connect mení spôsob odovzdávania informácií pri cezhraničných transakciách v segmente B2B.“ vyjadril sa, senior viceprezident pre Medzinárodné platby a obchod v Commerce Bank.,“ povedal, riaditeľ Cornèrcard a výkonný viceprezident Cornèr Bank.Partneri, vrátane spoločností Bottomline, FIS a IBM, sú neoddeliteľnou súčasťou budúceho vývoja Visa B2B Connect. Spoločnosti Bottomline a FIS sprístupnia platformu Visa B2B Connect svojim klientom v oblasti bankovníctva. Visa B2B Connect spolu s ďalšími kľúčovými aktívami spoločnosti Visa využíva open-sourcový aplikačný rámec Hyperledger Fabric od Linux Foundation, a to v rámci spolupráce so spoločnosťou IBM. Celý proces je zdokonalený natoľko, že uľahčuje finančné transakcie v rámci jednej oprávnenej siete.“ povedal, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Bottomline. „“ vyjadrila sa, medzinárodná riaditeľka oddelenia Bankovníctva a platieb spoločnosti FIS." povedala, generálna riaditeľka IBM Blockchain.,“ povedal, senior viceprezident Vývoja dátových produktov v spoločnosti Visa. „Viac informácií o platforme Visa B2B Connect nájdete na webovej stránke www.visa.com/visab2bconnect alebo kontaktujte priamo tím prostredníctvom e-mailu: VisaB2BConnect@visa.com