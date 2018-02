Platobná neschopnosť veľkých firiem vzrástla o pätinu

Najviac postihnutými odvetviami boli služby (+16 %), pričom o prírastok insolvencií sa postarali najmä spoločnosti z regiónu strednej a východnej Európy, potom maloobchod (+10 %).

Bratislava 26. februára (TASR) - V roku 2017 došlo celosvetovo k výraznému nárastu počtu platobne neschopných spoločností s obratom nad 50 miliónov eur. Podľa analýzy expertov Euler Hermes sa tento ukazovateľ medziročne zvýšil naprieč sektormi o 22 %, celkovo až na 321 prípadov insolvencií. Ich kumulatívny obrat dosiahol 104 miliárd eur.



Možno povedať, že počet firiem končiacich v oficiálnej insolvencii sa vlani zvyšoval každým štvrťrokom. Najviac postihnutými odvetviami boli služby (+16 %), pričom o prírastok insolvencií sa postarali najmä spoločnosti z regiónu strednej a východnej Európy, potom maloobchod (+10 %), kde pribudli hlavne insolventné firmy z USA. Nasledovalo stavebníctvo a potravinárstvo, pričom viac ako polovica prípadov platobnej neschopnosti sa vyskytla v západnej Európe.



"Ukazovateľ platobnej neschopnosti je jedným z tých, ktorý odráža celkovú kondíciu ekonomiky krajín sveta. V sektore služieb, ktorý zaznamenal najväčší medziročný nárast, zohrala výraznú úlohu konkurencia. V prípade potravinárstva to boli najmä ceny komodít a v stavebníctve bola najdôležitejším faktorom zadlženosť," podotkol country manager Euler Hermes za Slovensko Peter Mucina.



Pre aktuálny rok 2018 sú už predpoklady vývoja platobnej neschopnosti firiem pozitívnejšie. To platí pre firmy celkovo, nielen pre veľké s ročným obratom viac ako 50 miliónov eur. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti Euler Hermes, globálny index insolvencií bude mať klesajúcu tendenciu: -1 %. Platobná neschopnosť sa má znížiť v 7 z 10 krajín sveta.



Krajiny ako Čína, Čile, Veľká Británia, Rumunsko a Maroko čaká v roku 2018 najsilnejší nárast insolvencií, až +5 % a viac.



Stabilnú úroveň alebo mierne klesajúcu (0 až -5%) predpokladajú experti spoločnosti Euler Hermes pre krajiny Nemecko, Poľsko, Rusko, Kanada, USA, Južná Afrika, Fínsko, ale aj Bulharsko. Pokles insolvencií viac než -5 % možno očakávať v Brazílii, Francúzsku, Taliansku, Maďarsku, Dánsku, Portugalsku, no aj v Českej republike.



