Platobné aplikácie pomáhajú vo Venezuele vyriešiť nedostatok bankoviek

Caracas 17. februára (TASR) - Widerven Villegas a jeho brat umyjú okolo 30 áut denne na parkovisku v Caracase. Napriek tomu, že účtuje menej ako 50 centov, nikto mu neplatí v hotovosti.



Vo vyspelom svete, od technologických centier ako je San Francisco po japonské Tokio, sú platby prostredníctvom softvéru v smartfónoch a inteligentných hodinkách bežné. Vo Venezuele, ktorá sa zmieta v hlbokej hospodárskej kríze a zápasí s hyperinfláciou, sa tiež začínajú presadzovať podobné novátorské spôsoby platby, aj keď z veľmi odlišných dôvodov.



Obyvatelia krajiny, od predajcov zeleniny až po vodičov taxíkov, používajú mobilné platobné aplikácie, aby prilákali zákazníkov, ktorí nemajú k dispozícii dosť papierových peňazí. Venezuela totiž v dôsledku neustále sa zvyšujúcej inflácie nestačí zásobovať krajinu bankovkami. Maximálna denná suma, ktorú môže Venezuelčan vybrať z bankomatu, je približne 10.000 bolívarov, čo je asi 3,2 eurocenta na čiernom trhu.



Hyperinflácia vo Venezuele, ktorá je jednou z prvých v digitálnej ére, vyprodukovala nečakaných víťazov v komplikovanom podnikateľskom prostredí: malé technologické spoločnosti so sídlom v krízovej krajine.



"Prijímam transfery. Mám Tpago, Vippo a takmer všetky aplikácie," uviedol 35-ročný Villegas a ukázal opotrebovaný tablet a základný mobil. "Nemáme hotovosť, pretože naši klienti ju nemajú," dodal. "S aplikáciami, ktoré používam, dostanem ich peniaze skôr, ako opustia parkovisko."



Bez týchto aplikácií sa dokonca aj jednoduché transakcie, ako prepitné pre čašníka alebo platenie za parkovanie, stávajú nočnou morou. A to pritom webové stránky bánk aj mobilné aplikácie často "padajú", pretože zastaraná telekomunikačná infraštruktúra sa nedokáže vyrovnať s rastúcim dopytom.



Objednávky taxíka cez aplikáciu Nekso sa v minulom roku zdvojnásobili. Platobná aplikácia Vippo zaznamenala vlani viac ako 30-násobný nárast počtu ľudí, ktorí sa zaregistrovali. Citywallet, ktorý vznikol ako pilotný projekt pre platby za parkovanie na súkromnej univerzite, bol rozšírený aj na niekoľko nákupných centier.



"Kríza hotovosti sa každým dňom zhoršuje, ale dáva nám príležitosť uskutočniť čoraz viac transakcií s naším riešením," uviedla spoluzakladateľka Citywallet Atilana Piňónová.



Ona a jej dvaja partneri vytvorili aplikáciu, ktorá sa teraz rozširuje do Čile po získaní štipendia od tamojšej vlády.



Vytvorenie aplikácie vo Venezuele zvyčajne vyžaduje len malý kapitál, vzhľadom na nízke mzdové očakávania tamojších vývojárov a bezkonkurenčné nízke náklady na elektrickú energiu a dáta.



Vývojári boli prekvapení rýchlym prijatím aplikácií a stavili na ich ďalší rast v roku 2018.



"Je to spôsob, ako vyriešiť finančnú krízu," povedala Maria Lozadaová, ktorá predáva čistiace prostriedky na trhovisku v bohatej štvrti Caracasu a ukazuje aplikáciu Vippo.



Venezuelská centrálna banka neúmyselne podporila rozmach aplikácií spomalením tlačenia bankoviek, keď inflácia dosiahla štvormiestne číslo.



Na konci roku 2017 sa objem bankoviek zvýšil len o 14 %, čo je menej ako polovica oproti predchádzajúcemu roku. To sa zhodovalo s nárastom cien o viac ako 2500 %, podľa údajov Národného zhromaždenia.



Približne 18 súkromných venezuelských bánk v minulom roku spustilo pre klientov elektronickú platobnú aplikáciu.



Elektronickú peňaženku využíva dokonca aj ľavicový prezident Nicolás Maduro, hoci práve jemu kritici pripisujú vinu za súčasné problémy Venezuely.



Napriek tomu, že má táto krajina jeden z najpomalších internetov na svete a významná časť obyvateľstva nemá bankový účet ani mobilný telefón, popularita klasických peňazí vo Venezuele klesá.



"Možno naše hospodárstvo bude prvé bez hotovosti," poznamenal Miguel Leon z Vippo.