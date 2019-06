Platy v ČR stále rastú, priemerná mesačná mzda dosahuje do 33.000 Kč

Ako uviedol server novinky.cz, nominálny mesačný rast priemernej mzdy predstavuje 7,4 %. Reálne však, po započítaní inflácie, sa mzda zvýšila o 4,6 %.

Praha 4. júna (TASR) - Priemerná hrubá mesačná mzda dosiahla v Česku v 1. kvartáli tohto roka 32.851 Kč (1271,72 eura). To je o 2236 Kč viac než v rovnakom období minulého roka.



Ako uviedol server novinky.cz, nominálny mesačný rast priemernej mzdy predstavuje 7,4 %. Reálne však, po započítaní inflácie, sa mzda zvýšila o 4,6 %.



V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom priemerná mzda nominálne klesla, ale po úprave o sezónne vplyvy zaznamenala rast o 1,9 %.



"Významnú úlohu zohralo zvýšenie minimálnej mzdy. Tá sa so začiatkom roka zvýšila o 1150 Kč na 13.350 Kč. Zároveň sa zvýšili platy zamestnancom v ostatných platových triedach," uviedla analytička Raiffeisenbank Eliška Jelínková.



"Okrem toho došlo aj k významnému rastu miezd štátnych zamestnancov. Napríklad pedagogickým pracovníkom vzrástli platy až o 15 %," dodala. Podľa Jelínkovej je možné celkový rast miezd považovať naďalej za solídny, čo by sa v najbližších mesiacoch nemalo meniť.



(1 EUR = 25,832 CZK)