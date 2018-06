Plénum odmietlo návrh OĽaNO na znižovanie dôchodkového veku

Možnosť znižovať dôchodkový vek by si podľa návrhu OĽaNO mohli uplatňovať najmä ženy, a to za každé dieťa, ktoré vychovali a ktoré úspešne dosiahlo stredoškolské vzdelanie.

Bratislava 25. júna (TASR) – Dôchodkový vek sa na Slovensku nebude znižovať v závislosti od počtu vychovaných detí. Parlament odmietol novelu zákona o sociálnom poistení, v ktorej tento krok navrhovalo opozičné hnutie OĽaNO. Novelu do parlamentu predložilo po tom, čo s návrhom na zastropovanie dôchodkového veku do Ústavy SR prišiel Smer-SD. Hlasovanie o ňom sa však preložilo na septembrovú schôdzu.



Možnosť znižovať dôchodkový vek by si podľa návrhu OĽaNO mohli uplatňovať najmä ženy, a to za každé dieťa, ktoré vychovali a ktoré úspešne dosiahlo stredoškolské vzdelanie. Prijatím novely sa malo priznať právo na zníženie dôchodkového veku aj pre ďalšie osoby, napríklad otec dieťaťa, osvojiteľa, poručníka či pestúna. Pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím by sa splnenie podmienky ukončenia strednej školy dieťaťom nevyžadovalo.



O návrhu Smeru-SD o zastropovaní veku odchodu do dôchodku na 64 rokov budú poslanci hlasovať až na nadchádzajúcej schôdzi po letných prázdninách, teda v septembri. Hlasovať však budú ešte len o posunutí do druhého čítania.



Podpredseda sociálneho výboru Ján Podmanický(Smer-SD) to odôvodnil "potrebou získať väčší časový priestor na rokovania". Na prijatie návrhu na zmenu ústavného zákona, ktorým sa má dôchodkový vek zastropovať, potrebujú poslanci Smeru-SD ústavnú väčšinu, teda 90 hlasov.