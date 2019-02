Protimonopolný úrad schválil fúziu Veolia Energia Slovensko a 5 firiem

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 1. februára.

Bratislava 4. februára (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľom Veolia Energia Slovensko, a. s., Bratislava (Veolia) nad podnikateľmi SI Teplo, s.r.o., Levice (SIT), SI HECU, s.r.o., Levice (SIH), GasTrading, s.r.o., Levice (GT), SLOVINTEGRA ENERGY, a.s., Bratislava (SIE) a BIATEC ENERGY, s.r.o., Bratislava (BIATEC ENERGY). Informovala o tom hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 1. februára.



Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel podľa nej úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.



Dodala, že úrad neposudzoval už pred koncentráciou existujúce štrukturálne vzťahy medzi nadobúdanými spoločnosťami, ale len vzťahy, ktoré v dôsledku danej koncentrácie medzi nimi vznikajú. Pritom zistil, že ide o zanedbateľné horizontálne, respektíve aj vertikálne prepojenia.



Skupina Veolia je na Slovensku činná v rámci energetických služieb, a to primárne prostredníctvom spoločnosti Veolia a jej dcérskych spoločností. Hlavnou činnosťou spoločnosti Veolia je prevádzka tepelno-technických zariadení, ich údržba, oprava a komplexná modernizácia, výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody. Skupina Veolia poskytuje tiež technickú správu budov a zabezpečuje projekt energetickej efektívnosti v sektore verejnej správy na Slovensku. Služby pre priemyselných klientov zabezpečujú spoločnosti SLOVEO, a.s., a Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., (VUZH). Medzi ďalšie aktivity spoločnosti VUZH patrí dodávka a distribúcia elektrickej energie v lokálnej distribučnej sieti a ďalšie. V oblasti výroby a veľkoobchodného predaja elektrickej energie na Slovensku pôsobia Veolia, VUZH, Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., a PPC Energy, a.s.



Spomedzi nadobúdaných spoločností spoločnosť SIE vyrába a predáva elektrickú energiu, teplo a poskytuje podporné služby sekundárnej a terciárnej regulácie. Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti GT je distribúcia a dodávka zemného plynu prostredníctvom vlastnej lokálnej distribučnej siete. Spoločnosť SIH vyrába a dodáva technologickú vodu upravenú chladením na báze studenej vody konverziou z tepla, pričom nosičom tepla je horúca voda. Spoločnosť SIT vyrába a predáva teplo, nakupuje a predáva pitnú vodu pre komunálnu sféru v meste Levice. Spoločnosť BIATEC ENERGY vyrába elektrickú energiu, ktorú následne dodáva do rozvodnej siete.