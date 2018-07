Po cyklotrase medzi Púchovom a Nimnicou sa cyklisti prevezú toto leto

Okrem trojmetrového obojsmerného cyklopruhu bude k dispozícii aj samostatný 1,5 metra široký chodník pre chodcov.

Púchov/Nimnica 8. júla (TASR) - Po cyklotrase medzi Púchovom a Nimnicou sa cyklisti prevezú už toto leto. Okrem trojmetrového obojsmerného cyklopruhu bude k dispozícii aj samostatný 1,5 metra široký chodník pre chodcov. Stavba za 2,9 milióna eur, ktorú financuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), je špecifická aj opornými gabiónovými múrmi, ktoré ju lemujú takmer v celej dĺžke a v niektorých miestach sa vyšplhajú do výšky šiestich metrov. TASR informovala Veronika Rezáková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK.



„Súčasťou stavby cyklotrasy je aj oceľový pozinkovaný mostík so špeciálnym povrchom proti pošmyknutiu, či vybudovanie dvoch autobusových ník pre bezpečnosť chodcov. Do kúpeľov v Nimnici sa tak po takmer 4,2 kilometra dlhej cyklotrase z okresného mesta pohodlne dostanú ako chodci, kúpeľní hostia, bežci či rodiny s kočíkmi, tak aj tí, ktorí fandia kolieskovým korčuliam, skateboardom či bicyklom,“ uviedla Rezáková. Dodala, že ide o šiesty úsek 100 kilometrov dlhej Vážskej cyklomagistrály.



Verejnosť na prvé kilometre tejto cyklotrasy nebude musieť čakať dlho. „Sme veľmi radi, že sa na TSK našli finančné prostriedky na takéto unikátne dielo. Púchovčania, Nimničania i klienti kúpeľov a, samozrejme, celý región tento krok určite privítajú,“ povedal starosta Nimnice Ladislav Ďureček.



Stavbu cyklotrasy bolo nutné rozdeliť na tri časti z dôvodu jej stretu s prácami na modernizácii železnice. Začiatočný úsek, vedúci od mesta Púchov po prebiehajúcu stavbu mosta v gescii Železníc Slovenskej republiky, by mal byť dokončený ako prvý. Chýba už len osadiť zábradlia a doladiť posledné detaily. „Od zhotoviteľa stavby som dostal prísľub, že prvých 2,7 kilometra cyklotrasy by malo byť dokončených koncom mesiaca júl, po vybavení všetkých povolení si ho tak verejnosť už bude môcť vyskúšať,“ dodal nimnický starosta.



Následne sa dokončovacie práce presunú na druhý úsek 4,2-kilometrovej cyklotrasy, ktorý začína za železničným mostom a končí na priehradnom múre v obci Nimnica. Projekčne i stavebne je tento úsek najnáročnejší a prví cyklisti by ho mohli otestovať koncom letných prázdnin. „Som rád, že popri tejto cyklotrase vybudujeme aj dve autobusové zastávky s nástupnými plochami. Je to naozaj krásna stavba, nie je však len rovinatá, cyklistov prevedie zákrutami i stúpaním,“ skonštatoval predseda TSK Jaroslav Baška.



Posledná časť cyklotrasy Púchov – Nosická priehrada by sa verejnosti mala odovzdať pravdepodobne v priebehu mesiaca marec alebo apríl 2019. „Ide o približne 200-metrový úsek, vedúci popod rozostavaný železničný most,“ dodal Baška s tým, že v tomto úseku sa s cyklotrasou križuje dočasný podporný pilier železničného mosta, ktorý bude po jeho dokončení odstránený.