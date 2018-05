V Turecku už budujú aj druhú líniu plynovodu

Prvá línia produktovodu bude zásobovať Turecko. Druhá línia už bude prekračovať jeho súčasné potreby, čím sa vytvoria predpoklady na export plynu do Európy.

Moskva 2. mája (TASR) - Po dokončení ukladania potrubia prvej línie plynovodu Turecký prúd na dno Čierneho mora sa už začal rovnaký proces aj s jeho druhou líniou. Informoval o tom ruský plynárenský koncern Gazprom.



Na tureckom brehu pokračujú stavbári a dodávatelia technológie v budovaní prijímacieho terminálu.



Prvá línia produktovodu, ktorej dĺžka dosiahla viac ako 1000 kilometrov, bude zásobovať Turecko. Druhá línia už bude prekračovať jeho súčasné potreby, čím sa vytvoria predpoklady na export plynu do Európy. Experti Gazpromu posudzujú dva varianty jeho vývozu. Prvým je predĺženie línie cez Bulharsko do Srbska, druhým položenie potrubia cez Grécko ďalej po morskom dne do južného Talianska.



Oboma vetvami sa bude dopravovať ročne spolu 31,5 miliardy kubických metrov zemného plynu. Podľa plánu by mali dielo uviesť do prevádzky v decembri 2019.