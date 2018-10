Po dosiahnutí 5-ročného maxima sa inflácia v Holandsku spomalila

Spotrebiteľské ceny sa v septembri zvýšili oproti septembru minulého roka o 1,9 % po 2,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.

Amsterdam 4. októbra (TASR) - Po dosiahnutí najvyššej inflácie za zhruba päť rokov počas leta spotrebiteľské ceny v Holandsku minulý mesiac tempo rastu spomalili. Uviedol to vo štvrtok holandský štatistický úrad.



Spotrebiteľské ceny sa v septembri zvýšili oproti septembru minulého roka o 1,9 % po 2,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Augustový rast bol revidovaný smerom nadol po pôvodne stanovenej hodnote 2,3 %. Rast tak dosiahol úroveň z mesiaca júl. V obidvoch prípadoch to bola najvyššia miera inflácie za takmer päť rokov.



Spomalenie rastu zaznamenali aj harmonizované spotrebiteľské ceny. Tie sa v septembri zvýšili o 1,6 % oproti augustovému revidovanému rastu na úrovni 1,9 %. K spomaleniu inflácie do veľkej miery prispel pokles cien leteniek a na vývoj inflácie mali čiastočne vplyv aj ceny benzínu.