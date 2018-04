Po februári ruský výrobný sektor v marci opäť zrýchlil tempo rastu

Produkcia pokračovala v marci v solídnom raste, tempo rastu sa však spomalilo a dosiahlo 5-mesačné minimum.

Moskva 3. apríla (TASR) - Po spomalení rastu v predchádzajúcom období na vyše 1,5-ročné minimum zaznamenal výrobný sektor Ruska minulý mesiac opätovné zrýchlenie. Rast aktivity je však stále iba mierny. Ukázali to údaje, ktoré zverejnil inštitút IHS Markit.



Index nákupných manažérov IHS Markit pre ruský výrobný sektor vzrástol v marci na 50,6 bodu z februárovej hodnoty 50,2 bodu. To znamená zrýchlenie rastu sektora, nakoľko rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Po februárovom tempe rastu, ktoré bolo najslabšie za 19 mesiacov, je to zlepšenie, napriek tomu je aktivita výrobného sektora v Rusku stále iba mierna.



Produkcia pokračovala v marci v solídnom raste, tempo rastu sa však spomalilo a dosiahlo 5-mesačné minimum. Aj nové objednávky pokračovali v iba miernom tempe rastu.



Podnikateľská dôvera klesla na trojmesačné minimum, celkovo sa ale naďalej drží na vysokej úrovni.