Po januárovej valorizácii dôchodkov sa menia aj exekučné zrážky

Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Petra Višvádera valorizáciou dôchodku sa zvýši príjem exekvovaného dôchodcu.

Bratislava 14. januára (TASR) - Pri všetkých druhov dôchodkoch, ktoré boli v januári valorizované a sú predmetom exekúcie, sa menia aj zrážky.



Poisťovňa je následne povinná vykonávať exekučné zrážky z aktuálnej sumy dôchodku, preto pri každej zmene sumy dôchodku musí prepočítať aj výšku exekučnej zrážky.



Prepočet exekučnej zrážky sa dôchodcovi, ktorý má exekúciu, vykoná individuálne a to tak, že z valorizovaného dôchodku sa odpočíta základná suma, ktorá musí dôchodcovi zostať. Je to 100 % životného minima, teda od 1. júla 2018 – 205,07 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % sumy životného minima, teda 102,53 eura mesačne. Okrem toho sa ešte osobitne prihliada na prípady, ak je pohľadávkou výživné na maloleté dieťa. O zvýšenej sume exekučnej zrážky dostane dôchodca písomné oznámenie.



Suma exekučnej zrážky sa spravidla prepočítava dvakrát do roka, a to pri valorizácii dôchodkov v januári, vtedy sa suma zrážky spravidla zvýši a pri zvýšení sumy životného minima v júli, vtedy sa suma zrážky spravidla zníži.