Po návrate domov kvôli brexitu majú Slováci nárok na viaceré dávky

Bratislava 23. januára (TASR) - Slováci pracujúci vo Veľkej Británii majú po brexite viaceré možnosti. Môžu sa vrátiť na Slovensko, alebo zostanú naďalej pracovať v Británii. Tí, ktorí sa vrátia domov, by nemali mať problém pri získaní rôznych dávok, musia si však dávať pozor na niektoré povinnosti, ktoré musia pri žiadosti o ne splniť. Práva druhej skupiny chce slovenská vláda v prípade tvrdého brexitu zabezpečiť prijatím legislatívy.



Vláda v súvislosti s brexitom počíta s možným náporom na slovenský sociálny systém, avšak aj s návratom kvalifikovanej pracovnej sily, ktorej je v súčasnosti nedostatok. Ministerstvo práce preto zverejnilo brožúru s radami pre slovenských občanov, ktorú zostavilo spoločne s ústredím práce, Sociálnou poisťovňou (SP) a ministerstvom školstva.



V prípade návratu na Slovensko a zamestnania sa nemá občan voči SP žiadne povinnosti. "Do registra poistencov ho prihlasuje jeho zamestnávateľ. Ak ide o návrat samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa uplatňovala zahraničná legislatíva, je potrebné, aby svoju situáciu oznámila pobočke SP, ktorá v jej prípade vyhodnotí prípadný vznik povinného sociálneho poistenia," uvádza sa v brožúre.



V oblasti sociálneho zabezpečenia sa na území členských štátov EÚ uplatňuje európska legislatíva, ktorá zahŕňa aj poskytovanie dávok sociálneho poistenia, ak osoba pracovala na území členského štátu, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.



Ak bol človek dôchodkovo poistený v štáte, na ktorý sa vzťahuje koordinačné nariadenie EÚ, alebo v zmluvnom štáte, nie je potrebné po návrate na Slovensko na účely nároku na dôchodkovú dávku predložiť SP žiadne potvrdenie. "Hodnotenie týchto dôb prichádza do úvahy až v konaní o nároku na dôchodkovú dávku, ak poistenec podľa právnych predpisov SR nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia," uvádza sa v brožúre s tým, že v takomto prípade SP požiada občana o takéto potvrdenie. Človek však musí uviesť, že bol dôchodkovo poistený aj v inom štáte a musí uviesť svoje číslo sociálneho poistenia v tejto krajine.



Nezamestnaní majú možnosť poberať dávku v nezamestnanosti v členskom štáte posledného zamestnania. Môžu požiadať o jej export aj na Slovensko. Musia si však plniť viaceré povinnosti, napr. zotrvať určené obdobie na úrade práce v danom štáte. Ak túto možnosť Slováci nevyužijú a vrátia sa na Slovensko, musia sa prihlásiť na úrade práce a o dávku v nezamestnanosti požiadať SP. Potrebné je uviesť obdobia poistenia v SR a v zahraničí a predložiť formulár PD U1, resp. E301. Ak ich nevedia predložiť, môže si ich vyžiadať z daného štátu aj SP, čo však ale môže predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti. SP preskúma, či je možné zohľadniť doby poistenia v nezamestnanosti v inom členskom štáte.



Ďalší formulár E104 potrebujú občania po návrate na Slovensko po ukončení zárobkovej činnosti na potvrdenie doby nemocenského poistenia, aby mohli poberať dávky počas choroby a materstva. Vyžiadať by si ho mali od príslušnej inštitúcie v štáte, v ktorom pracovali.



Slováci, ktorí dlhodobo žili a pracovali v zahraničí a vrátia sa spolu s rodinou žiť na Slovensko, si môžu uplatniť nárok na štátne sociálne dávky pri starostlivosti o nezaopatrené deti. "K žiadosti o štátnu sociálnu dávku je potrebné, aby občan predložil okrem iných dokladov aj doklad o ukončení poberania dávok v štáte výkonu zamestnania alebo bydliska z dôvodu, aby neprišlo k duplicitnej výplate dávok v zmysle koordinačných nariadení EÚ," uvádza brožúra.



Pre Slovákov, ktorí chcú zostať v Británii aj po možnom tvrdom brexite, chce slovenská vláda zabezpečiť právnu istotu a ochranu ich sociálnych práv prijatím opatrení. Potrebné je napr. zabezpečiť zohľadnenie obdobia práce, resp. poistenia z obdobia pred vystúpením Británie z EÚ, nutné je aj informovať občanov o uchovaní príslušnej dokumentácie, či zabezpečiť prevedenie starobného dôchodku do Spojeného kráľovstva.