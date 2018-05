Po rokoch strát vykázala Toshiba rekordný zisk

Čo sa týka súčasného obchodného roka, firma očakáva rast čistého zisku zhruba o tretinu na 1,07 bilióna jenov.

Tokio 15. mája (TASR) - Japonský konglomerát Toshiba zaznamenal za minulý rok rekordný zisk, pričom to bol zároveň prvý zisk za štyri roky. Spoločnosť uviedla, že za obchodný rok 2017/2018, ktorý sa skončil v marci, vykázala čistý zisk 804 miliárd jenov (6,15 miliardy eur).



To je výrazný obrat v porovnaní so stratou na úrovni 965,7 miliardy jenov v predchádzajúcom obchodnom roku, v ktorom firma zápasila s dôsledkami bankrotu jej americkej jadrovej divízie Westinghouse Electric. K obratu prispeli najmä predaj tejto nesolventnej divízie, ako aj zníženie daňovej záťaže. Tržby však klesli o 2,4 % na 3,9 bilióna jenov. Pokles zaznamenal aj prevádzkový zisk, a to o 22 % na 64 miliárd jenov.



Čo sa týka súčasného obchodného roka, firma očakáva rast čistého zisku zhruba o tretinu na 1,07 bilióna jenov. Vzrásť by mal aj prevádzkový zisk, zhruba na 70 miliárd jenov. Tržby však podľa odhadov spoločnosti klesnú o 9 % na 3,6 bilióna jenov.