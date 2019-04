Po slabom roku 2017 sa produkcia vína vlani zvýšila takmer o pätinu

V roku 2017 zaznamenala produkcia vína 60-ročné minimum, keď úrodu hrozna negatívne ovplyvnilo extrémne počasie v Európe, najmä sucho a početné búrky.

Paríž 13. apríla (TASR) - Po slabom roku 2017 sa produkcia vína vo svete minulý rok zotavila, pričom dosiahla takmer rekordnú úroveň. Na druhej strane, spotreba prakticky stagnovala. Uviedla to v týchto dňoch Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV).



V roku 2017 zaznamenala produkcia vína 60-ročné minimum, keď úrodu hrozna negatívne ovplyvnilo extrémne počasie v Európe, najmä sucho a početné búrky. Minulý rok sa však situácia výrazne zlepšila a produkcia vína sa zvýšila o 17 % na 292,3 milióna hektolitrov, informovala OIV. Jeden hektoliter predstavuje 133 štandardných fliaš.



Pod rast sa podpísali hlavné produkčné regióny ako Taliansko, Francúzsko a Španielsko. Všetky zaznamenali výrazný rast, pričom v každej z krajín bola produkcia minimálne o 13 % vyššia, než predstavuje päťročný priemer. Rast produkcie zaznamenali aj krajiny v Južnej Amerike. Produkcia vína v Argentíne vzrástla o 22,8 % a v Čile takmer o 36 %.



Spotreba vína však podľa OIV prakticky stagnovala. V roku 2017 dosiahla 246,7 milióna hektolitrov a minulý rok to bolo približne 246 miliónov hektolitrov. Mierny pokles je možné pripísať poklesu produkcie v roku 2017, dodala OIV. Zároveň uviedla, že čísla v oblasti spotreby sú pre obmedzené údaje len predbežné.



Spomedzi 20 najväčších konzumentov vína na svete sa spotreba najvýraznejšie znížila v kontinentálnej Číne. Dosiahla 18 miliónov hektolitrov, čo predstavuje pokles o 6,6 %. Klesla aj spotreba v Británii, a to o 3,1 % na 12,3 milióna hektolitrov.



Francúzski vývozcovia odhadujú, že export ich vína a liehovín do Číny klesol v minulom roku o 14,4 %. V predchádzajúcom roku zaznamenal ešte rast o 24,5 %. Naopak, dopyt zo strany Ruska sa vlani zvýšil o 6,9 % na 11,9 milióna hektolitrov.



Čo sa týka vývozu, OIV uviedla, že celosvetový vývoz vína z pohľadu hodnoty sa vlani zvýšil o 1,2 % na 31,3 miliardy eur. V tomto smere bolo najúspešnejším exportérom Francúzsko. Jeho export vína dosiahol v minulom roku 9,3 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2017 to znamená rast o 2,8 %.