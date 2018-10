Po utorkovom prepade sa ceny ropy mierne zotavili

Neistota trhov v súvislosti so sankciami USA voči Iránu však v stredu opäť vzrástla, keď sa ukázalo, že tlaku Washingtonu pomaly začínajú ustupovať aj niektoré čínske spoločnosti.

Singapur 24. októbra (TASR) - Po prepade v predchádzajúcom dni sa ceny ropy v stredu zotavili, keď sa pozornosť trhov opätovne zamerala na Irán a blížiace sa sankcie USA. Tie zasiahnu do vývozu ropy z tejto krajiny.



V utorok (23. októbra) zaznamenali ceny ropy na záver obchodovania prepad zhruba o 4 %, keď vývoj na ropnom trhu ovplyvnil prudký pokles akciových trhov, ako aj oznámenie Saudskej Arábie o prípadných zvýšených dodávkach suroviny. Saudskoarabský minister ropného priemyslu Chálid al-Fálih uviedol, že Rijád je pripravený zvýšiť ťažbu a kompenzovať tak očakávané výpadky v dodávkach ropy v dôsledku sankcií USA voči Iránu. Druhé kolo sankcií Washingtonu voči Teheránu vstúpi do platnosti 4. novembra.



Neistota trhov v súvislosti so sankciami USA voči Iránu však v stredu opäť vzrástla, keď sa ukázalo, že tlaku Washingtonu pomaly začínajú ustupovať aj niektoré čínske spoločnosti. Podľa analytikov americkej banky Morgan Stanley by do konca roka mohla cena ropy Brent vzrásť na 85 USD za barel (159 litrov).



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.39 h SELČ 76,74 USD (66,86 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 30 centov (0,39 %). V priebehu utorka cena Brentu klesla o 4,3 %.



Rast zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Dosiahla 66,56 USD/barel, čo v porovnaní s utorkovou uzávierkou predstavuje rast o 13 centov (0,20 %). Počas utorka klesla o 4 %.