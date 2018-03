Po zime sa treba o auto postarať

Auto je nutné dôkladne umyť a ošetriť lak karosérie. Po zime bývajú automobily zanesené nečistotami a nánosmi soli nielen na viditeľných miestach karosérie.

Bratislava 29. marca (TASR) - Predpovede meteorológov nasvedčujú, že jar síce s oneskorením, ale predsa len príde. Nastal čas, pripraviť si svoje auto na letnú sezónu.



"Príprava auta na novú sezónu je dôležitá, keďže zima dá vozidlu poriadne zabrať. Sneh, mráz, posypová soľ, iný jazdný režim, to všetko sú dôvody, pre ktoré je dôležité vozidlu dopriať kvalitný servis. Zanedbanie údržby môže v konečnom dôsledku stáť motoristov viac peňazí, nehovoriac o rizikách, ktoré prináša zlý technický stav automobilu," radí Róbert Hukel, vedúci popredajných služieb spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.



Podľa neho prezutie zimných pneumatík za letné je síce najdôležitejší, no nie jediný úkon, ktorý je nutné vykonať v rámci jarnej údržby. Prezuť na letné pneumatiky sa odporúča vtedy, keď priemerné denné teploty prekročia 7 stupňov Celzia. Ak sa však motorista ešte chystá na jarnú lyžovačku alebo na veľkonočné sviatky do hôr, prezúvanie by mal odložiť po návrate.



Auto je nutné dôkladne umyť a ošetriť lak karosérie. Po zime bývajú automobily zanesené nečistotami a nánosmi soli nielen na viditeľných miestach karosérie. Rovnakú pozornosť treba venovať aj interiéru, batožinovému priestoru a netreba zabudnúť ani na priestory pod kobercami a sedadlami. Pred použitím rôznych leštiacich, mazacích a konzervačných prostriedkov by sa mal motorista ubezpečiť, že sú povolené výrobcom vozidla v zmysle návodu na obsluhu vozidla.



Nemrznúcu zmes v ostrekovačoch treba vymeniť za kvapalinu určenú na letné obdobie. Tá ľahšie odstraňuje organické nečistoty. Rovnako tak treba ošetriť trysky ostrekovačov od prípadných nečistôt. Mrazivé počasie nepriaznivo pôsobí aj na gumičky stieračov, ktoré sa opotrebovávajú, strácajú pružnosť a stávajú sa tak nefunkčnými. "Skontrolujte a namažte aj všetky pánty, aby vás najbližšiu sezónu nestrašilo vŕzganie. Pozor však na tesniace materiály okolo bočných dverí, veka batožinového priestoru, prípadne vedenia bočných okien. Tieto nikdy nečistite a nemažte žiadnym prostriedkom. Na čistenie je vhodné použiť len mäkkú handričku a vlažnú vodu bez pridania čistiacich prostriedkov. V opačnom prípade hrozí poškodenie ich ochrannej vrstvy, nefunkčnosť a prípadne rôzne nepríjemné zvuky počas prevádzky vozidla," uzatvára Hukel.