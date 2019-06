Po zrušení mýta pre osobné autá v Nemecku hľadajú iný systém

Mýto pre osobné autá sa môže podieľať na usmerňovaní prúdov áut.

Berlín 19. júna (TASR) – Po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD) o neprípustnosti platenia mýta cudzincami za jazdy po nemeckých cestách vo forme, akú schválili úrady krajiny, tamojšie mestá a obce žiadajú na jeho výber „inteligentnejšie riešenie“.



Predstaviteľ Združenia nemeckých miest a obcí Gerd Landsberg pre denník Neue Osnabrücker Zeitung uviedol, že „zmysel dáva zrušenie dane z motorových vozidiel a zavedenie mýta pre osobné autá“. Podľa neho teraz musí dostať dôležitý priestor diskusia o ochrane životného prostredia.



Mýto pre osobné autá sa môže podieľať na usmerňovaní prúdov áut. „Dôležité by bolo, aby sa na vidiecke oblasti a ľudí dochádzajúcich autami do práce, ktorí nemajú inú možnosť, len využívať ich, nevytvorila dodatočná záťaž,“ tvrdí Landsberg.



Združenie nemeckých miest teraz žiada, aby sa mýto pre nákladné autá vyberalo na všetkých cestách v krajne. Mýto, ktoré ESD zrušil, nikdy nepatrilo k záležitostiam, na ktorých združeniu veľmi záležalo. Nový návrh by mal vypracovať spolkový minister dopravy.



Mýto v Nemecku sa teraz platí za nákladné autá len na diaľniciach a spolkových cestách. Jeho platenie na všetkých cestách by veľmi pomohlo mestám, lebo vodiči nákladných áut využívajú cesty cez ne, aby sa vyhli plateniu mýta, čím dochádza k veľkej záťaži obyvateľstva.



Podľa hlavného konateľa združenia miest Helmuta Dedyho by sa vybralo podstatne viac peňazí na mýte pre nákladné autá než na mýte za osobné vozidlá.



Sudcovia ESD rozhodli o neoprávnenosti platenia mýta len cudzincami v Nemecku v utorok (18. 6.) na návrh Rakúska.