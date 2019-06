Počas informačných dní predstavili 250 účastníkom programy EÚ

Priamo riadené programy spravuje EÚ mimo európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to v dvoch formách.

Bratislava 28. júna (TASR) – Priamo riadené programy Európskej únie (EÚ) boli témou informačných dní pre občanov, podnikateľov, samosprávy, univerzity i neziskový sektor, ktoré zorganizovali Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) s informačno-poradenskými centrami. Takmer 250 účastníkov sa dozvedelo informácie aj o programoch, ako napríklad Horizont 2020, Erasmus+, LIFE či Kreatívna Európa. Médiá o tom v piatok informoval úrad vicepremiéra pre investície a informatizáciu.



„Cieľ informačných dní v Trnave, Banskej Bystrici, Prešove a Žiline bol jasný. Predstaviť potenciálnym žiadateľom programy, cez ktoré môžu financovať svoje projekty, a následne im dať praktické rady, aby bol celý proces pre nich čo možno najjednoduchší,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán ÚPVII Denisa Žiláková.



Priamo riadené programy spravuje EÚ mimo európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to v dvoch formách. Buď je to grantmi na konkrétne projekty týkajúce sa politík EÚ, o ktoré sa možno uchádzať na základe výzvy na predkladanie návrhov, alebo formou verejných zákaziek európskych inštitúcií napríklad na nákup služieb, diel alebo tovarov. Môže ísť o štúdie, školenia, organizáciu konferencií či nákup IT vybavenia. V tomto prípade ide o výzvy na predkladanie ponúk.



Prijímatelia predstavili záujemcom napríklad projekt Be SpectACTive!, ktorý je súčasťou najväčšieho divadelného festivalu Divadelná Nitra. Ten podporuje EÚ z programu Kreatívna Európa. Z programu LIFE je podporený projekt, ktorý chráni životné prostredie a klímu pre vtáky a ohrozené druhy žijúce na Slovensku. Ďalší úspešný projekt podporený z programu Erasmus+ zlepšuje zručnosti a vedomosti mladých ľudí v poslednom ročníku na školách. Keďže ohlas zúčastnených bol veľmi dobrý, ÚPVII plánuje v podobných informačných aktivitách o priamo riadených programoch EÚ pokračovať.



Súčasťou informačných dní bolo aj predstavenie nového webu ÚPVII www.eurofondy.gov.sk. Na ňom nájdu záujemcovia komplexné informácie o finančnej pomoci z eurofondov v súčasnom, ako aj v budúcom programovom období 2021 - 2027 či o úspešných projektoch a európskej eurofondovej politike. Aktuálne je na webe zverejnených 170 otvorených výziev, do ktorých sa môžu hlásiť aj potenciálni žiadatelia z informačných dní, uzatvára úrad vicepremiéra.