Počet cestujúcich na frankfurtskom letisku môže vzrásť nad 68 miliónov

Frankfurt nad Mohanom 18. marca (TASR) - Nemecký prevádzkovateľ letísk Fraport očakáva, že počet cestujúcich na najväčšom nemeckom letisku vo Frankfurte nad Mohanom by tento rok mohol vzrásť nad 68 miliónov. Zároveň predpokladá zvýšenie svojho prevádzkového zisku, ktorý tento rok zaznamenal pokles.



Frankfurtské letisko, štvrté najväčšie v Európe, vybavilo minulý rok 64,5 milióna cestujúcich. Tento rok by ich počet mohol vzrásť zhruba o 4 % až 6 %, pričom Fraport si veľa sľubuje od najväčšej nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa a írskeho nízkonákladového prepravcu Ryanair. Ako Fraport uviedol, počet pasažierov vo Frankfurte by v roku 2018 mohol dosiahnuť od 67 miliónov do 68,5 milióna. Firma to uviedla po zverejnení výsledkov za minulý rok.



Fraport oznámil, že za rok 2017 dosiahol jeho prevádzkový zisk 1 miliardu eur, čo je zhruba na úrovni, na ktorej ho očakávali analytici. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 4,8 %. V roku 2018 by však mal podľa odhadov Fraportu vzrásť na 1,08 miliardy až 1,11 miliardy eur.



Tržby firmy v minulom roku vzrástli o 13,5 % na 2,9 miliardy eur. Tento rok počíta Fraport s ďalším rastom na 3,1 miliardy eur.