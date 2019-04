Bratislavské letisko vybavilo väčší počet cestujúcich

Najviac cestujúcich pritom cestovalo od začiatku roka z Letiska M. R. Štefánika do Londýna, Dublinu, Kyjeva a z nich do Bratislavy. V januári, februári a marci sa spolu uskutočnilo 5453 letov.

Bratislava 17. apríla (TASR) – Letisko M. R. Štefánika vybavilo v prvom štvrťroku 2019 takmer o 32.999 cestujúcich viac ako v rovnakom období vlaňajška. Počas prvých troch mesiacov tohto roka bolo spolu na prílete a odlete vybavených 385.650 cestujúcich, čo je nárast o 9 %. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.



Podľa nej ide o druhý najvyšší počet cestujúcich v prvom štvrťroku v celej histórii letiska. Najviac cestujúcich pritom cestovalo od začiatku roka z Letiska M. R. Štefánika do Londýna, Dublinu, Kyjeva a z nich do Bratislavy. V januári, februári a marci sa spolu uskutočnilo 5453 letov.



Nárast cestujúcich zaznamenalo letisko aj v samotnom mesiaci marec, keď odbavilo spolu 140.405 cestujúcich, teda o 8 % viac ako v marci 2018. "O rast sa pričinili nové linky v medzinárodnej pravidelnej doprave, medzi nimi linky do Londýna-Lutonu, Kyjeva-Boryspiľu a Kyjeva-Žuljany, do ukrajinského Ľvova či Marrákeša v Maroku a z nich do Bratislavy," skonštatovala Ševčíková. V marci sa zároveň na letisku uskutočnilo 2110 vzletov a pristátí, čo je o 2 % viac pohybov lietadiel ako vlani v marci.