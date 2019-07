Počet konkurzov na Slovensku klesol, reštrukturalizácie vzrástli

V druhom štvrťroku 2019 bolo najviac konkurzov vyhlásených v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov, a to 23.

Bratislava 9. júla (TASR) – V druhom štvrťroku 2019 bolo na Slovensku vyhlásených 61 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a povolených päť reštrukturalizácií. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosti Crif – Slovak Credit Bureau (Crif SK).



V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom tohto roka s 54 vyhlásenými konkurzmi sa ich počet v druhom štvrťroku 2019 zvýšil o 12,96 %. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v ktorom bolo vyhlásených 68 konkurzov, ich v druhom kvartáli tohto roka bolo o 10,29 % menej.



Kým v predchádzajúcom štvrťroku nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia, ich počet v druhom štvrťroku 2019 v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s dvoma povolenými reštrukturalizáciami vzrástol o 150 %. "Nárast počtu reštrukturalizácií bol prekvapivý, keďže sa legislatívnou zmenou v zákone o konkurze a reštrukturalizácii od konca apríla 2015 výrazne sprísnili podmienky pre riešenie úpadku dlžníka reštrukturalizáciou," skonštatovala hlavná analytička CRIF SR Jana Marková. Ako priblížia, zaviedla sa minimálne 50 % miera uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov a zákaz rozdeľovať zisk vyprodukovaný dlžníkom po skončení reštrukturalizácie až do uhradenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov v plnej výške. Slovensko má podľa nej jednu z najvyšších mier uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov v reštrukturalizácii v porovnaní s inými krajinami.



V druhom štvrťroku 2019 bolo najviac konkurzov vyhlásených v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov, a to 23. Nasledovali odvetvia priemyselná výroba s ôsmimi vyhlásenými konkurzmi a odborné, vedecké a technické činnosti so siedmimi. Reštrukturalizácie súdy povolili v odvetviach veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov v počte tri, jedna bola v priemyselnej výrobe a jedna v stavebníctve.



Najviac konkurzov súdy v druhom štvrťroku 2019 vyhlásili v Košickom a Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. Reštrukturalizácie boli podľa údajov analytickej spoločnosti povolené v Prešovskom, Bratislavskom a Košickom kraji.