Počet miliardárov v ázijsko-tichomorskom regióne vlani klesol o 13 %

Podľa týchto údajov sa počet miliardárov v regióne vlani znížil o 109 osôb, čo predstavuje 13 %, a hodnota ich bohatstva klesla o 8 % alebo 212 miliárd USD (189,50 miliardy eur).

Singapur 25. mája (TASR) - Miliardári z ázijsko-tichomorského regiónu utrpeli v minulom roku veľké straty. Hodnota ich celkového bohatstva ako aj počet miliardárov tak vlani klesli najstrmšie v porovnaní s ostatnými regiónmi. Ukázali to údaje spoločnosti Wealth-X.



Podľa týchto údajov sa počet miliardárov v regióne vlani znížil o 109 osôb, čo predstavuje 13 %, a hodnota ich bohatstva klesla o 8 % alebo 212 miliárd USD (189,50 miliardy eur). Pod tento "úbytok" sa podpísali štyrmi kľúčové regióny: Čína, Hongkong, India a Singapur.



To predstavuje citeľný obrat vo vývoji bohatstva, pretože práve ázijsko-tichomorský región zaznamenal v predchádzajúcom roku 2017 najväčší nárast ultra bohatých jedincov na celom svete.



Slabšie výkony akciových trhov, prebiehajúci obchodný spor medzi USA a Čínou a výkyvy na rozvíjajúcich sa trhov na pozadí silného amerického dolára, boli vo veľkej miere zodpovedné za straty, ktoré zredukovali počty miliardárov na celom svete.



Podľa Wealth-X, hodnota majetku miliardárov na celom svete v roku 2018 klesla o 7 % a celkový počet miliardárov sa znížil o 5,4 %. To je druhý najväčší úbytok superboháčov od finančnej krízy v roku 2008.



Severná Amerika bola jediným regiónom, ktorý vlani zaznamenal nárast počtu miliardárov, a to o 3 %. Americkí boháči profitovali najmä z vyšších úrokových sadzieb a daňovej reformy.



No aj napriek stratám v minulom roku sa štyri krajiny v ázijsko-tichomorskom regióne stále držia na popredných priečkach rebríčka z hľadiska počtu miliardárov, ktorí v nich majú svoj domov.



Číne patrí v tomto smere druhá priečka, hneď po USA. V ázijskej krajine, ktorá je druhou najväčšou ekonomikou sveta, žije aktuálne 285 miliardárov, ktorí sa tešia celkovému bohatstvu v hodnote 996 miliárd USD. V treťom Nemecku žije 12 % z globálneho počtu miliardárov.



Hongkong, poloautonómny región Číny, sa umiestnil na siedmom mieste s 87 miliardármi a zároveň je druhým mestom s najväčším počtom superboháčov na svete, po New Yorku, v ktorom žije 105 miliardárov.



India v minulom roku klesla o štyri priečky a s 82 miliardármi obsadila ôsmu pzíciu. Singapur si udržal 15. priečku v rebríčku krajín s najväčším počtom boháčov napriek tomu, že jeho "miliardárska populácia" klesla na 39 jednotlivcov.



(1 EUR = 1,1187 USD)