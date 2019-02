Počet nových exekúcií vlani klesol o dve tretiny

K výraznému poklesu mohla podľa Slovenskej komory exekútorov prispieť aj novela exekučného poriadku, ktorá od roku 2017 zaviedla systém náhodného elektronického prideľovania exekúcií.

Bratislava 9. februára (TASR) - Počet nových exekúcií vlani klesol. Exekučný súd vydal 138.432 poverení na vykonanie exekúcie, rok predtým 409.786. Informuje tom Slovenská komora exekútorov (SKE), podľa ktorej to však neznamená, že by sa ľudia menej zadlžovali, alebo sa zlepšila platobná disciplína. Za poklesom vidí skôr rozhodnutia veľkých spoločností predávať dlhy, alebo ich vymáhať prostredníctvom inkasných či mandantných spoločností.



K výraznému poklesu mohla podľa SEK prispieť aj novela exekučného poriadku, ktorá od roku 2017 zaviedla systém náhodného elektronického prideľovania exekúcií. "Znemožnila tým spoluprácu veriteľov so „svojimi“ exekútormi. Niektorí veritelia na to reagovali rozhodnutím nevymáhať dlhy prostredníctvom exekúcií," opisuje komora. Dodáva však, že klesajúci počet exekúcií je trendom aj v okolitých krajinách a na Slovensku bol realitou ešte pre zavedením náhodného prideľovania.



"Viaceré legislatívne zmeny v posledných rokoch posunuli rovnováhu v prospech dlžníkov na úkor veriteľov. Je preto možné, že čoraz viac veriteľov rezignovalo na možnosť vymáhať svoje pohľadávky prostredníctvom exekúcií a môžu sa uchýliť k iným, neraz aj k nezákonným spôsobom vymáhania svojich pohľadávok," myslí si prezident SKE Miroslav Paller.



Pripomína tiež, že inkasné spoločnosti môžu dlžníka upozorňovať, ale nemajú právne možnosti na vymáhanie pohľadávky. "Ak sa im dlžníka týmto spôsobom nepodarí donútiť k uhradeniu svojho záväzku, ostáva im ako legálna možnosť iba žaloba na súde, ktorá sa v prípade úspechu skončí exekučným titulom. Prípad sa potom tak či tak dostane do rúk exekútora. Je preto pravdepodobné, že takéto prípady začnú po istom čase opäť navyšovať počet nových exekúcií," upozornil Peller.