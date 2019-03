Počet pracovných ponúk klesá

Údaje z portálu ukazujú, ako nová situácia na trhu práce zmenila tiež preferencie uchádzačov. Tí v roku 2013 reagovali najčastejšie na pracovné ponuky v odvetviach ako pomocné práce, leasing či doprava.

Bratislava 6. marca (TASR) - Počas uplynulých rokov sa výrazne zmenil nielen počet pracovných ponúk na Profesia.sk, ale aj správanie sa uchádzačov. Situácia na trhu práce sa pritom aktuálne opäť mení. Kým počas posledného obdobia medziročne rástli ponuky práce, po roku 2017 nastal zlom. Predikcie pre nasledujúce obdobie pritom hovoria, že iné to nebude ani v roku 2019. Počet ponúk by mal klesať.



Ako uviedol v stredu pri príležitosti konania festivalu Profesia days v bratislavskej Inchebe analytik spoločnosti Profesia Tomáš Janotík, odozva na pracovné ponuky, ktorá je pre mnohých zamestnávateľov sklamaním, spôsobuje, že v nasledujúcom období sa budú vo vybraných odvetviach snažiť o rýchlejšie zavádzanie automatizácie, ktorá dokáže anulovať hroziace problémy s nedostatkom pracovnej sily v budúcnosti. Výroba je najviac rastúcim odvetvím. Ide o sektor, ktorý ťahá trh práce dlhodobo a pracovné pozície spojené s priemyslom sú jednými s najinzerovanejších na Slovensku.



"Zaujímavosťou je, že odvetvím, v ktorom sme za posledné 2 roky vnímali najväčší pokles počtu pracovných ponúk, sú informačné technológie. Deje sa tak aj napriek tomu, že za 5 rokov patria do TOP 10 odvetví, ktoré rástli najviac. V tomto prípade môže zohrávať úlohu najmä skutočnosť, že IT je najnedostatkovejším odvetvím slovenského trhu práce a zamestnávatelia tak riešia problémy s tým, že im reaguje na ponuky práce málo ľudí. Aj z tohto dôvodu sa snažia posilu získavať inde, napríklad v zahraničí, prípadne prispôsobovať procesy a prácu vo firme tak, aby na nej mohlo pracovať menej ľudí," zdôraznil Janotík.



Údaje z pracovného portálu ukazujú, ako nová situácia na trhu práce zmenila tiež preferencie uchádzačov. Tí v roku 2013 reagovali najčastejšie na pracovné ponuky v odvetviach ako pomocné práce, leasing či doprava. Podľa analytika od roku 2013 nezamestnanosť výrazne klesla a aj preto sa dnes možno stretnúť s tým, že prácu nehľadajú iba tí, ktorí ju nemajú, ale čoraz viac aj ľudia, ktorí aktuálne zamestnaní sú, ale majú záujem o niečo lepšie. Z tohto dôvodu sa výrazne zmenil rebríček top odvetví, na ktoré reagujú uchádzači najčastejšie. Pomocné práce, leasing i dopravu, ktoré v roku 2013 boli odvetviami, na ktoré reagovali uchádzači najviac, nahradzujú v roku 2019 marketing, administratíva a žurnalistika. Primárne pritom platí, že pracovné ponuky z odvetví, ktoré sú na vrchole rebríčka v súčasnosti, sú sofistikovanejšie, vyžadujú viac znalostí i vyššie vzdelanie, čo sa odráža aj na plate. Aj toto je dôkazom, že uchádzači sú v súčasnosti náročnejší a majú možnosť vyberať si lepšie pozície a v niektorých prípadoch skúšať šťastie aj vtedy, ak nespĺňajú všetky požiadavky, ktoré sú spomenuté v pracovnej ponuke.