Počet pracujúcich cudzincov v SR je v porovnaní s EÚ zanedbateľný

V priemere v krajinách EÚ tvoria zahraniční pracovníci 8,2 % všetkých zamestnaných. Najviac cudzincov je zamestnaných najmä v krajinách západnej Európy.

Bratislava 25. februára (TASR) - Najviac cudzincov pracuje spomedzi krajín Európskej únie (EÚ) v Luxembursku, Švajčiarsku či na Cypre. Naopak, krajiny strednej a východnej Európy pracovnú silu stále skôr vyvážajú ako dovážajú. Platí to aj v prípade Slovenska, kde je podiel cudzincov na domácom pracovnom trhu zanedbateľný, i keď vlani medziročne ich počet rástol. Vyplýva to z najnovšej analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



V priemere v krajinách EÚ tvoria zahraniční pracovníci 8,2 % všetkých zamestnaných. Najviac cudzincov je zamestnaných najmä v krajinách západnej Európy. Luxembursko má jednoznačne najväčší podiel zahraničnej pracovnej sily, kde cudzinci tvoria viac ako polovicu všetkých zamestnaných. "Približne štvrtinový podiel na zamestnanosti majú cudzinci aj vo Švajčiarsku, pätinový na Cypre a Malte. Nadpriemerné zastúpenie cudzincov na trhu práce je aj v Írsku, Rakúsku, Nemecku či vo Veľkej Británii," priblížili analytici UniCreditu.



Vo väčšine krajín regiónu SVE vrátane Slovenska je podiel cudzincov na domácom pracovnom trhu zanedbateľný. "Slovensko je stále jednoznačne čistým vývozcom pracovnej sily," tvrdia analytici banky s tým, že podľa ich odhadov by v zahraničí mohlo pracovať až okolo 10 % populácie v produktívnom veku, čo je viac ako 350.000 Slovákov. "Kým počet Slovákov pracujúcich v zahraničí má už zrejme svoj vrchol za sebou, počet pracujúcich cudzincov na Slovensku sa vlani medziročne zvýšil o takmer 40 %," vyčíslili analytici.



Väčšina cudzincov sa však na Slovensku dlhodobo neusídlila a pracujú v krajine len krátkodobo. Tých, ktorí sa usadili, je len zanedbateľné množstvo. "V porovnaní s obdobím spred piatich rokov sa síce ich počet na Slovensku zvýšil približne o tretinu, stále sa však dá považovať za zanedbateľný, keď nepresahuje ani 0,3 % všetkých zamestnaných v ekonomike," upozornili analytici banky.



Zahraniční pracovníci pôsobia pritom najmä na západe Slovenska a uplatnenie si našli najmä Srbi, Ukrajinci a Rumuni. "Dopyt po novej pracovnej sile bude v tomto roku pravdepodobne slabnúť spolu so slabnúcim ekonomickým rastom v krajine. Prejaviť by sa to malo aj na zamestnávaní cudzincov, ich prílev na Slovensko by sa mohol začať citeľnejšie spomaľovať," predpokladajú analytici UniCreditu, ktorí však neočakávajú, že počet cudzincov pracujúcich na Slovensku začne výraznejšie klesať, hoci úplne vylúčiť sa nedá ani tento variant. "V dôsledku veľkých regionálnych nerovnováh na domácom trhu práce by totiž zamestnávatelia na západe krajiny mali stále zápasiť s nedostatkom pracovnej sily, a to aj napriek tomu, že slabší ekonomický rast vypuklosť tohto problému aspoň čiastočne zmierni," dodali.