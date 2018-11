Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne klesol

O vyše dva týždne si nebudú Američania vyberať len nového prezidenta či kongresmanov. Obyvatelia hlavného mesta budú 8. novembra rozhodovať o tom, či sa Washington, D.C. stane štátom. D.C. je jediným územím v Spojených štátoch, ktoré nepatrí do žiadneho štátu. Existuje samostatne, má osobitný štatút dištriktu. V minulosti sa to pokúsil niekoľkokrát zmeniť, ale bez výsledku. Predstavitelia D.C. si myslia, že teraz je správny čas vyskúšať to znovu.

Washington 8. novembra (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA zaznamenal minulý týždeň mierny pokles. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Podľa údajov ministerstva si žiadosť o podporu v nezamestnanosti podalo v týždni do 3. novembra prvýkrát 214.000 Američanov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to predstavuje pokles o 1000 žiadostí, keďže údaje za predchádzajúci týždeň boli revidované smerom nahor.



Ekonómovia počítali s 213.000 prvými žiadosťami, pričom vychádzali z pôvodných údajov za týždeň do 27. októbra, ktoré uvádzali 214.000 podaných žiadostí.



Pokles zaznamenal aj 4-týždňový kĺzavý priemer žiadostí. Ten je presnejším údajom o vývoji na trhu práce, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Priemer žiadostí dosiahol 213.750, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje pokles o 250 žiadostí.



Rovnako klesol aj počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni. Ich počet za týždeň končiaci sa 27. októbrom dosiahol 1,623 milióna, čo znamená pokles o 8000 žiadostí. To je nová najnižšia úroveň od júla 1973.