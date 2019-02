Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA výrazne klesol

Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol v týždni do 16. februára o 23.000 na 216.000. Ekonómovia predpokladali, že počet žiadostí sa zníži na 229.000.

Washington 21. februára (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol v minulom týždni výraznejšie, než sa očakávalo. Na druhej strane, presnejší 4-týždňový počet žiadostí vzrástol na vyše ročné maximum. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol v týždni do 16. februára o 23.000 na 216.000. Ekonómovia predpokladali, že počet žiadostí sa zníži na 229.000. Ministerstvo ale zároveň upozornilo, že v prípade žiadostí v Kalifornii, Virgínii, na Havaji a v Portoriku sa pre sviatok Presidents' Day urobil odhad. Je tak možné, že po dodaní výsledkov sa počty žiadostí za minulý týždeň budú meniť smerom nahor.



Navyše, 4-týždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, nakoľko nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, zaznamenal rast. Dosiahol 235.750 žiadostí, čo znamená ich rast o 4000. To je najvyšší počet žiadostí v rámci 4-týždňového priemeru od januára 2018. To signalizuje, že rast počtu nových pracovných pozícií sa postupne spomaľuje.