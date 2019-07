Počet rumunských firiem v ČR rastie, podporuje to situácia na trhu

Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode.

Praha 23. júla (TASR) - Prílev rumunských podnikateľov do Česka pokračuje, pričom spomedzi zahraničných vlastníkov českých firiem patria v posledných rokoch k najaktívnejším. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode.



Ako o tom spoločnosť informovala, v ostatných rokoch pribúdajú rumunské firmy extrémnym tempom. Rumunskí podnikatelia kontrolujú v Česku aktuálne 1584 spoločností, čo za posledných päť rokov predstavuje rast o 227 % a oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 17 %. Najviac rumunských firiem má sídlo v Prahe, pričom najčastejšie podnikajú v službách, obchode, prenájme a správe nehnuteľností či v stavebníctve.



"Záujem rumunských podnikateľov o zakladanie firiem v Česku súvisí do značnej miery so situáciou na tamojšom trhu práce, ktorý zápasí s nedostatkom zamestnancov," uviedla pre TASR analytička Bisnode Petra Štěpánová.



Čo sa týka poradia najčastejších zahraničných vlastníkov českých firiem, rumunskí majitelia sú aktuálne na 15. mieste pred Bielorusmi a za Švajčiarmi. Medziročne si polepšili, rovnako ako Maďari a Poliaci, o jeden stupeň. Rebríček najčastejších zahraničných vlastníkov českých podnikov, ktorý dlhodobo zostavuje Bisnode, vedú Rusi, Slováci, Ukrajinci a Nemci.