Počet samostatne hospodáriacich roľníkov v SR sa vlani zvýšil o 11,1 %

Bratislava 6. augusta (TASR) - V roku 2018 bolo v databáze Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sledovaných 1049 samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) - fyzických osôb, ktorí obhospodarovali 9,7 % poľnohospodárskej pôdy. Počet sledovaných SHR sa medziročne zvýšil o 11,1 %. Výsledky hospodárenia SHR boli značne rozdielne, v závislosti od veľkosti obhospodarovanej plochy, ale väčšina podnikov bola zisková. Vyplýva to z tzv. zelenej správy MPRV SR za minulý rok.



"Podľa metodiky nezapočítavajúcej osobný dôchodok roľníka do výsledku hospodárenia, dosiahlo až 83,1 % podnikov SHR kladný výsledok hospodárenia (príjmy mínus výdavky) v priemere 59,9 eur na hektár (ha) poľnohospodárskej pôdy, ktorý sa medziročne zvýšil o 28,5 %. Po zohľadnení osobného dôchodku roľníka vo výdavkoch (vyčísleného na úrovni priemernej mzdy v poľnohospodárstve), by SHR dosiahli stratu 8,9 eura/ha poľnohospodárskej pôdy," spresnil agrorezort.



MPRV v správe doplnilo, že podľa výmery obhospodarovanej pôdy najviac podnikov SHR (96,3 %) v roku 2018 hospodárilo, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, na výmere do 500 ha. Najvyššiu úroveň výsledku hospodárenia dosiahli SHR hospodáriaci na výmere do 50 ha poľnohospodárskej pôdy.



Najvyšší podiel ziskových podnikov (94,9 %) bol podľa agrorezortu na výmerách nad 500 ha. Kladný výsledok hospodárenia sa dosiahol v priemere u všetkých intervalov výmery poľnohospodárskej pôdy. "Po zohľadnení osobného dôchodku roľníka bol výsledok hospodárenia podstatne nižší a v podnikoch hospodáriacich na malých výmerách do 50 ha boli SHR najviac stratoví. S veľkosťou obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy sa úroveň výsledku hospodárenia zvyšovala, čo potvrdzuje výhodu ekonomiky z rozsahu," dodalo MPRV SR.