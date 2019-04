Počet voľných novostavieb bol v Bratislave koncom marca 2257 bytov

Každý štvrťrok sa predá viac bytov ako pribudne do ponuky. To má za následok obmedzený výber pre kupujúcich a obmedzenú konkurenciu medzi developermi.

Bratislava 16. apríla (TASR) – Počet voľných novostavieb, ktoré ponúkali developeri v Bratislave, sa ku koncu marca 2019 zmenšil na rekordne nízky počet 2257 bytov. TASR o tom v utorok informovala v súvislosti s výsledkami prvého štvrťroku analytická spoločnosť Bencont Investments.



Zmenšovanie ponuky je podľa nej dôsledkom malého počtu nových projektov na trhu, ktoré za posledné dva roky nedokázali pokryť dopyt. Každý štvrťrok sa predá viac bytov ako pribudne do ponuky. To má za následok obmedzený výber pre kupujúcich a obmedzenú konkurenciu medzi developermi.



"Počas prvých troch mesiacov roku 2019 do ponuky pribudlo necelých 200 bytov, zatiaľ čo predaj presiahol 650 bytov," uvádza spoločnosť. Zároveň upozorňuje, že z hľadiska jednotkovej ceny sa ponúkané novostavby v Bratislave dostali nad hranicu 3000 eur za štvorcový meter s DPH, čo je nový rekord.



Koncom marca predávalo byty 99 projektov, z čoho 79 projektov už predalo viac než 50 % pôvodnej ponuky a 54 projektov viac než 80 %. "Celková obsadenosť ponúkaných projektov dosiahla 77,18 %. Dá sa tvrdiť, že byty s najlepšími dispozíciami sa veľmi rýchlo predajú a v ponuke potom ostávajú dispozične horšie byty, respektíve byty vo vyššej cenovej kategórii," konštatuje spoločnosť.