Washington 10. júna (TASR) - Počet voľných pracovných miest v USA v apríli mierne klesol, keď počet prijatých pracovníkov zaznamenal rekordnú úroveň. Ukázali to v pondelok zverejnené údaje amerického ministerstva práce.



Počet voľných pracovných miest klesol v apríli po úprave o sezónne vplyvy na 7,4 milióna zo 7,5 milióna v marci, uviedlo ministerstvo práce v pravidelnej mesačnej správe o počte takzvaných otvorených pozícií (Job Openings and Labor Turnover Survey - JOLTS). Miera voľných pracovných miest sa v porovnaní s marcom nezmenila a zotrvala na úrovni 4,7 %.



Počet prijatých pracovníkov sa v apríli zvýšil oproti marcu o 240.000 na 5,9 milióna. To je najvyššia úroveň od začatia evidovania príslušných údajov v decembri 2000.



Koncom minulého týždňa ministerstvo práce zverejnilo údaje o vývoji na trhu práce za máj, ktoré poukázali na výrazné spomalenie tvorby nových pracovných pozícií. Ako ministerstvo uviedlo, v máji vzniklo v USA celkovo 75.000 nových pracovných miest. V apríli ich vzniklo 224.000. Miera nezamestnanosti sa však udržala v blízkosti 50-ročného minima 3,6 %.