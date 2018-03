Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol v USA

Americké ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 24. februára 210.000.

Washington 1. marca (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v Spojených štátoch zaznamenal nečakaný pokles druhý týždeň po sebe, pričom sa dostal na najnižšiu hodnotu za posledných 48 rokov.



Americké ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 24. februára 210.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý bola hodnota revidovaná smerom nadol, to znamená pokles o 10.000. Údaj z minulého týždňa zároveň predstavuje najnižší počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti od decembra 1969, keď ich počet dosiahol 202.000.



Ministerstvo pôvodne uvádzalo, že za týždeň do 17. februára dosiahol počet prvých žiadostí o podporu 222.000. Nasledujúci pokles je pre ekonómov prekvapením, keďže počítali s rastom počtu žiadostí na 226.000.