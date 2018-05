Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

Podľa údajov amerického ministerstva obchodu sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 12. mája po očistení od sezónnych vplyvov zvýšil o 11.000 na 222.000.

Washington 17. mája (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, vzrástol viac, ako ekonómovia odhadovali. Dosiahol najvyššiu úroveň za mesiac. Ale aj napriek tomu sa stále drží neďaleko takmer polstoročného minima. Trh práce zostáva silný a blízko plnej zamestnanosti.



Podľa údajov amerického ministerstva obchodu sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 12. mája po očistení od sezónnych vplyvov zvýšil o 11.000 na 222.000. Ekonómovia pritom počítali s oveľa miernejším nárastom na 215.000 z 211.000 týždeň predtým.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 2750 na 213.250 a je najnižší od roku 1969.



Ministerstvo práce zároveň informovalo, že počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 5. mája klesol o 87.000 na 1,71 milióna a je najnižší od decembra 1973.



Trh práce v USA je podľa ekonómov blízko plnej zamestnanosti. Miera nezamestnanosti je na 17,5-ročnom minime 3,9 %. Nachádza sa tak už len tesne nad úrovňou 3,8 %, na ktorú by sa podľa odhadu centrálnej banky Fed mala dostať koncom tohto roka.