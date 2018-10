Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Podľa údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 29. septembra po úprave o sezónne vplyvy znížil o 8000 na 207.000 z revidovaných 215.000 týždeň predtým.

Washington 4. októbra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti klesol viac, ako ekonómovia očakávali a pohybuje sa blízko takmer 49-ročného minima. To poukazuje na silný trh práce, ktorý by mal aj naďalej podporovať hospodársky rast.



Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí za sedem dní do 29. septembra klesne na 213.000 z pôvodných 214.000 pred revíziou.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období vzrástol o 500 až 207.000.



Ministerstvo zároveň informovalo, že počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 22. septembra klesol o 13.000 na 1,65 milióna a je najnižší od októbra 1973.



Analytici odhadujú, ž miera nezamestnanosti v USA sa minulý mesiac znížila na 3,8 % z 3,9 %, čo je 18-ročné minimum. Trh práce v USA je tak blízko plnej zamestnanosti.