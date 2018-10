Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

Podľa údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 20. októbra po úprave o sezónne vplyvy zvýšil o 5000 na 215.000.

Washington 25. októbra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, vzrástol, ale stále sa drží blízko takmer 49-ročného minima. To poukazuje na silný a zdravý trh práce.



Podľa údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 20. októbra po úprave o sezónne vplyvy zvýšil o 5000 na 215.000. Prispel k tomu nárast počtu nových žiadateľov v štátoch Georgia a Florida, ktoré zasiahol hurikán Michel.



Ekonómovia pritom očakávali, že počet žiadostí bude za sedem dní do 20. októbra stagnovať na úrovni 210.000.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, zostal v sledovanom období nezmenený na úrovni 211.750.



Ministerstvo zároveň informovalo, že počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 13. októbra klesol o 5000 na 1,64 milióna a je najnižší od augusta 1973.