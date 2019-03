Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA nečakane klesol

Podľa najnovších údajov ministerstva práce USA sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 2. marca po úprave o sezónne vplyvy znížil o 3000 na 223.000 z revidovaných 226.000.

Washington 7. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol. To poukazuje na dobré podmienky a silný trh práce, napriek signálom, že rast zamestnanosti sa spomaľuje.



Podľa najnovších údajov ministerstva práce USA sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 2. marca po úprave o sezónne vplyvy znížil o 3000 na 223.000 z revidovaných 226.000 v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadateľov zostane na pôvodnej úrovni 225.000 pred revíziou.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 3000 na 226.250 a dosiahol najnižšiu úroveň za jeden mesiac.



Z údajov ministerstva ďalej vyplýva, že počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 23. februára klesol o 50.000 na 1,76 milióna.