Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 29. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, prekvapivo klesol a bol najnižší za 45 rokov. To znamená, že ekonomika USA zostáva silná aj napriek signálom spomalenia v 2. kvartáli.



Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 24. marca na sezónne upravenej báze padol o 12.000 na 215.000 z revidovaných 227.000 v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s nárastom na 230.000 z 229.000 pôvodne uvádzaných pre predchádzajúci týždeň. Počet nových žiadostí o podporu sa dostal na najnižšiu úroveň od januára 1973.



Počet nových žiadostí sa už 158 týždňov po sebe pohybuje pod hranicou 300.000, čo je podľa expertov signálom zdravého trhu práce. To je najdlhšia takáto séria od roku 1970, keď bol trh práce oveľa menší.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa minulý týždeň znížil o 500 na 224.500 z 225.000.



Ministerstvo práce zároveň informovalo, že počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, v týždni skončenom 17. marca stúpol o 35.000 na 1,87 milióna.



Podľa expertov sa trh práce v USA nachádza v blízkosti plnej zamestnanosti. Miera nezamestnanosti sa nachádza na 17-ročnom minime 4,1 %. Americká centrálna banka (Fed) prognózuje, že do konca tohto roka miera nezamestnanosti klesne až na 3,8 %.