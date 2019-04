Počet žiadostí o podporu v USA bol najnižší za takmer 50 rokov

Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 6. apríla na sezónne upravenej báze padol o 8000 na 196.000 z 212.000 v týždni predtým.

Washington 11. apríla (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol a bol najnižší za 49,5 roka. To signalizuje, že trh práce v USA zostáva silný, čo môže utlmiť obavy z prudkého spomalenia najväčšej svetovej ekonomiky.



Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 6. apríla na sezónne upravenej báze padol o 8000 na 196.000 z 212.000 v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. To bolo najmenej od októbra 1969. Ekonómovia počítali s nárastom na 211.000. Počet nových žiadostí klesol už štyri týždne po sebe. Ministerstvo tiež mierne revidovalo údaj za predchádzajúci týždeň z 202.000 na 204.000.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa v uvedenom období znížil o 7000 na 207.000, čo bolo najmenej od začiatku decembra 1969.



Trh práce je hlavným pilierom podpory pre ekonomiku USA, ktorej rast sa v 1. kvartáli zrejme ochladil, keďže slabne stimulačný vplyv daňovej reformy a obchodná vojna medzi USA a Čínou a pokles globálneho dopytu negatívne ovplyvňujú export.



V marci sa v USA mimo poľnohospodárstva vytvorilo 196.000 nových pracovných miest a miera nezamestnanosti dosiahla 3,8 %.



Počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 30. marca, klesol o 13.000 na 1,71 milióna.